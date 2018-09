respACT: CSR-Tag 2018 im Zeichen von Digitalisierung & Nachhaltigkeit am 10. Oktober in St. Pölten

Think Sustainable - Act Digital: Digitalisierung für eine lebenswerte Zukunft einsetzen

Wien (OTS) - respACT- Österreichs führende Unternehmensplattform für Nachhaltige Entwicklung- lädt in Kooperation mit dem Land Niederösterreich und Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav herzlich zum CSR-Tag 2018 am 10. Oktober in St. Pölten ein. Als eine der wichtigsten österreichischen Veranstaltungen zum Thema Corporate Social Responsibility und Nachhaltige Entwicklung beschäftigt sich der diesjährige Unternehmenskongress unter dem Motto „Think Sustainable - Act Digital: Digitalisierung für eine lebenswerte Zukunft einsetzen“ mit dem Megatrend Digitalisierung.

Bis zu 300 CSR-Interessierte, NachhaltigkeitsmanagerInnen, BeraterInnen und VertreterInnen der Zivilgesellschaft widmen sich der Frage: „Wie können Unternehmen mithilfe der Digitalisierung eine Schlüsselrolle in der Schaffung einer lebenswerten Zukunft übernehmen?“. Nationale und internationale ExpertInnen, inspirierende Projekte und interaktive Nachmittagssessions werden im Zuge des CSR-Tages u.a. thematisieren:

Key Note: „Wie wir Zukunft schaffen - innere Kraft im digitalen Tornado“, Nicole Brandes

Digitalisierung in der Wertschöpfungs- und Lieferkette: ein Katalysator für mehr Nachhaltigkeit?

Gesellschaftliche Partizipation in einer digitalisierten Welt

Die digitale Transformation: Wegbereiter der Kreislaufwirtschaft?

Communicating CSR in the digital era: A multi-perspective approach (in English)

Smart Solutions im Klima- & Energiebereich

Nur mal kurz die Welt retten? Unternehmen als gesellschaftliche Innovatoren im digitalen Wandel

Am Podium diskutieren für Sie Nicole Brandes (internationaler Managementcoach), Vivian Frick (Umweltpsychologin, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung), Harald Friedl (CEO, Circle Economy Amsterdam), Lena Gansterer (Partnerships Director, Impact Hub Vienna) und René Schmidpeter (Inhaber des Dr. Jürgen-Meyer-Lehrstuhls für Int. Wirtschaftsethik an der Cologne Business School) unter Moderation von Fred Luks (Publizist und Nachhaltigkeitsexperte).

Das detaillierte Programm steht für Sie online zur Verfügung, wie auch weitere Information zur Anmeldung. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket!

Über respACT

respACT – austrian business council for sustainable development ist Österreichs führende Unternehmensplattform zu Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltiger Entwicklung. Der Verein unterstützt seine zurzeit rund 300 Mitgliedsunternehmen dabei, ökologische und soziale Ziele ökonomisch und eigenverantwortlich zu erreichen. www.respact.at

Seit 2004 fungiert respACT als Koordinierungsstelle des Global Compact Netzwerkes Österreich. https://globalcompact.at/

Datum: 10.10.2018, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: St.Pölten

Hypogasse 1, 3100 St.Pölten, Österreich

Url: https://www.csrtag2018.com

