„Planen - Errichten – Betreiben“: Fachausschuss Elektroinstallationstechnik lädt zum Planerfachtag ein

Der Planerfachtag 2018 findet am 18. September im „Haus der Industrie“ in Wien statt - Informationen zum Programm und Möglichkeit zur Anmeldung auf www.planerfachtag.at

Wien (OTS) - Der kontinuierliche technische Fortschritt wirkt sich auf viele Branchen aus und verändert unseren Alltag ständig. Auch in der Gebäudetechnik hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Doch wie steht es tatsächlich um die Praxis? Wie sorge ich dafür, dass mein eigener Betrieb auf dem neuesten Stand bleibt und wie finde ich die beste Lösung für meine Kunden? Antworten auf diese und viele weitere Fragen zum Thema Digitale Gebäudetechnik finden Sie beim diesjährigen Planerfachtag.

„Der Planerfachtag zeichnet sich durch besonders hochkarätige und vor allem herstellerneutrale Vorträge aus erster Hand aus“, erklärt Alexander Rupp, Vorsitzender des Fachausschusses Elektroinstallationstechnik der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Alle Informationen zum Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf www.planerfachtag.at .

Er findet am 18. September 2018 zum zweiten Mal im „Haus der Industrie“ in Wien statt und richtet sich an alle Planer, Ingenieure und Elektriker. Nach dem großen Erfolg der Veranstaltung 2016 erwarten Sie auch in diesem Jahr zahlreiche Aussteller, zukunftsweisende Innovationen und spannende Vorträge rund um die Themen Elektroindustrie und Elektrohandel. Der Fokus liegt heuer auf der digitalen Gebäudetechnik.

Geboten werden Informationen zu den neuesten Trends und Entwicklungen in den Bereichen Energieeffizienz, normgerechtes Planen, Smart Building und Human & Digital Light ebenso wie Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen und sich von erfahrenen wie kompetenten Rednern inspirieren zu lassen.

Als Keynote Speaker wird Roman Weigl, Obmann der Fachgruppe der Ingenieurbüros der WK Wien, wertvolle Impulse für die Tagung liefern. Des Weiteren konnten zahlreiche Experten aus dem Bereich Wohnungsbau, Elektro-Engineering, Leuchtmittelindustrie und der Energiegewinnung als Redner gewonnen werden. Angelehnt an den Projektablauf sind die Vorträge den Überbegriffen Planen – Errichten – Betreiben zugeordnet.

Dementsprechend stehen Vorträge zum Thema Planen am Beginn. Dabei werden Christian Struber, Martin Berger und Rudolf Koch ihre Ideen und Erfahrungen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Planerfachtag 2018 teilen. Dem Themenkomplex Errichten widmet sich der Vortrag von Christian Bräuer. Abschließend sprechen Bernhard Tillmanns, Sven Ortmann und Ingram Eusch, die sich in ihren Beiträgen auf den Bereich Betreiben fokussieren. Für die nötige Portion Humor sorgt Bernhard Baumgartner, und Miriam Hie wird als Moderatorin charmant durch die Veranstaltung führen.

Der Planerfachtag ist eine Veranstaltung des Fachausschusses Elektroinstallationstechnik und wird unterstützt vom Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels, der Industriellenvereinigung, der e-Marke, dem Fachverband der Ingenieurbüros und 20 Partnern der Elektroindustrie.

Wir freuen uns auf persönliche und konstruktive Gespräche mit Ihnen. (PWK589/us)

