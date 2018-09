durchblicker.at erwartet Preis für iPhone Xs zwischen 1.000 und 1.100 Euro

Baudisch: 6,5 Zoll-Variante wird „teuerstes Handy aller Zeiten“ – Vorsicht bei 0-Euro-Angeboten der Mobilfunkanbieter - Vertragsfreie iPhones auf längere Sicht günstiger

Wien (OTS) - am 06. September 2018 – Nächsten Mittwoch wird Apple seine neuen iPhone-Modelle präsentieren. Das größte österreichische Tarifvergleichsportal durchblicker.at geht davon aus, dass das Flagship-Modell, das voraussichtlich iPhone Xs heißen soll, in Österreich zwischen 1.000 und 1.100 Euro kosten wird. Damit wäre das neue iPhone wechselkursbedingt zum Verkaufsstart in Österreich etwas günstiger als das Vorgänger-Modell, das iPhone X.

In internationalen Fachmedien rechnet man damit, dass der US-Verkaufspreis für das neue iPhone Xs wieder bei rund 1.000 Dollar liegen wird. Nur vereinzelt spekulieren einige Beobachter mit einem etwas niedrigeren Preis von rund 900 Dollar. „Selbst in diesem Fall gehen wir aber davon aus, dass das neue iPhone nicht unter 1.000 Euro zu haben sein wird“, sagt Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker.at.

Das iPhone X war vor etwa einem Jahr zu einem Startpreis von 999 Dollar in den US-Handel gekommen und wurde kurz danach in Österreich ab 1.149 Euro verkauft – und war damit damals umgerechnet um 250 Euro teurer als in den USA. Aktuell bekommt man ein iPhone X in Österreich online ab 950 Euro. Schnäppchenjägern rät Baudisch dennoch abzuwarten: „Als Auslaufmodell könnte das iPhone X in Kürze noch günstiger zu haben sein.“

6,5-Zoll-iPhone kostet voraussichtlich 1.200 bis 1.300 Euro

Laut Berichten wird Apple kommende Woche insgesamt drei neue iPhones auf den Markt bringen, alle drei im Design des iPhone X. Die neuen Modelle sind in den USA voraussichtlich in der Woche zwischen 21. und 28. September 2018 im Handel erhältlich. Neben dem Modell Xs mit einem 5,8 Zoll-AMOLED-Display soll auch eine noch größere 6,5 Zoll-AMOLED-Variante und eine günstigere 6,1 Zoll-LCD-Variante auf den Markt kommen.

Für die 6,5 Zoll-OLED-Variante wird ein Startpreis von 1.100 bis 1.200 Dollar erwartet. Hier rechnet durchblicker.at mit einem stolzen Verkaufspreis in Österreich von 1.200 bis 1.300 Euro. „Schon jetzt ist klar, dass das wohl das teuerste Handy aller Zeiten werden wird“, so Baudisch.

Dennoch geht man bei durchblicker.at davon aus, dass die heimischen Mobilfunkanbieter die neuen iPhones in Kombination mit ihren teureren Premium-Tarifen auch diesmal wieder „ab 0 Euro“ anbieten werden. Hier rät das Tarifvergleichsportal jedoch zur Vorsicht. „Unsere Vergleiche in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass man mit dem Kauf eines vertragsfreien iPhone und einem vergleichbaren SIM-Only-Tarif in zwei Jahren bis zu 200 Euro sparen konnte“, betont Baudisch.

Online-Preisvergleich für Handy mit und ohne Vertrag

Das iPhone X mit 64 GB Speicher bekamen Power-User (1.500 Min, 500 SMS, 10 GB Highspeed, LTE) beim Marktführer A1 im Herbst 2017 zu monatlichen Effektivkosten von 75,35 Euro (Tarif A1 Go! L). Das Angebot von Drei war mit 72,83 Euro (Tarif Top XXL) etwas günstiger, aber immer noch teurer als jenes von T-Mobile mit 68,78 Euro (Tarif My Mobile Turbo). Über die gesamte 24-Monat-Vertragslaufzeit konnte man damals mit dem günstigsten Anbieter rund 158 Euro sparen. Kaufte man das iPhone X mit 64 GB direkt bei Apple und kombinierte es mit dem zu dieser Zeit günstigsten vergleichbaren SIM-Only-Tarif, lagen die Kosten aber nochmals um 140 Euro niedriger.

Dank einer Kooperation mit Geizhals.at können Konsumentinnen und Konsumenten auf durchblicker.at seit April dieses Jahres Preise für Handys mit und ohne Vertrag tagesaktuell selbst vergleichen und damit schnell und einfach feststellen, ob ein teurer Tarif mit „0-Euro-iPhone“ Sinn macht oder nicht. Ein aktueller Vergleich ist anonym und kostenlos unter abrufbar unter: https://durchblicker.at/handy-mit-tarif.

durchblicker.at ist Österreichs unabhängiges Online-Tarifvergleichsportal. Aktuell bietet durchblicker.at 27 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern finden Konsumentinnen und Konsumenten in diesen Bereichen Top-Angebote ohne Feilschen, können einfach und schnell online abschließen und so bis zu 2.750 Euro jährlich sparen. Dazu bietet durchblicker.at kostenlose Beratung und unterstützt beim Wechsel zu einem günstigeren Anbieter.

Aktuell beschäftigt das Start-up mit Sitz in Wien 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Partner von durchblicker.at sind Global 2000, klimaaktiv, die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie topprodukte.at, ein Service von klimaaktiv. Weitere Informationen unter www.durchblicker.at

