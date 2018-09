Martina Salomon wird neue KURIER-Chefredakteurin

Helmut Brandstätter bleibt Herausgeber. Martina Salomon wird damit zur derzeit einzigen Chefredakteurin einer österreichischen Tageszeitung.

Wien (OTS) - Präsident Mag. Hameseder, Vorsitzender des KURIER-Aufsichtsrates: „Wir haben in den letzten Monaten einen aufwändigen Hearing-Prozess durchgeführt und sind sehr glücklich, dass wir mit Martina Salomon eine der profiliertesten Journalistinnen des Landes, die den KURIER seit Jahren bestens von innen kennt, als Chefredakteurin gewinnen konnten. Sie ist damit auch die einzige Frau, die diese Position bei einer Tageszeitung in Österreich innehat. Ich bedanke mich auch bei Helmut Brandstätter für die erfolgreiche Führung der KURIER-Redaktion in den letzten acht Jahren und die Bereitschaft, für den KURIER weiterhin als Herausgeber zur Verfügung zu stehen.“

„Bei Helmut Brandstätter bedanke ich mich für acht erfolgreiche Jahre. In einem schwierigen Umfeld, das von großen Umbrüchen in der Medienwelt geprägt ist, hat er als Chefredakteur die journalistischen Angebote des KURIER Medienhaus sicher durch diese unruhigen Zeiten navigiert. Das Qualitätsmedium KURIER konnte seine Reichweite und die Position als drittgrößte Kauftageszeitung stabil halten. Ich bin überzeugt, dass wir mit Martina Salomon die Positionierung und das digitale Transformationsprojekt des KURIER Medienhaus mit Kontinuität und Kreativität weiter vorantreiben können“, kommentiert Thomas Kralinger, Geschäftsführer des KURIER-Medienhaus, die Übergabe in der KURIER-Chefredaktion.

Helmut Brandstätter: „Nach mehr als acht Jahren als Chefredakteur, davon fünf Jahre auch als Herausgeber, werde ich mich künftig auf die Funktion des Herausgebers und auf meine publizistische Tätigkeit konzentrieren. Das ist im KURIER eine besondere Vertrauensstellung, weil der Herausgeber nach unserem Redakteursstatut für die Blattlinie verantwortlich ist. Ich bedanke mich bei den Eigentümern für dieses Vertrauen, das auch durch einen zeitlich nicht beschränkten Vertrag ausgedrückt wird. Martina Salomon habe ich gleich zu Beginn als meine Stellvertreterin zum KURIER geholt, ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit in neuer Konstellation.“

Martina Salomon: „Ich freue mich über die spannende Aufgabe, mit dieser ausgezeichneten Redaktion die Herausforderungen des technologischen Wandels anzunehmen. Guter, auf Fakten basierter und konstruktiver Journalismus, der immer die Interessen der Leserinnen und Leser unserer großen KURIER-Familie im Auge behält, ist mein größtes Anliegen. Ich habe Respekt vor der Aufgabe, Respekt vor der Qualität der Kolleginnen und Kollegen im gesamten KURIER Medienhaus und Freude an dem, was wir gemeinsam im Team leisten werden.“

Dr. Martina Salomon ist seit Oktober 2010 beim KURIER als stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin „Wirtschaft“ tätig. Ihre wöchentliche Kolumne „Salomonisch“ gehört zu den Fixpunkten von Zeitung und Online. Die gebürtige Linzerin startete ihre Karriere bei den Oberösterreichischen Nachrichten und dem ORF-Landestudio Oberösterreich. Danach wechselte sie als Innenpolitik-Redakteurin in die Wiener Redaktion der Tiroler Tageszeitung.

Zwischen 1989 und 2004 war Salomon Innenpolitik-Redakteurin mit Schwerpunkt Bildungs- und Gesundheitspolitik bei „Der Standard“ und Kolumnistin beim Wochenmagazin „Furche“. Die promovierte Germanistin wechselte 2004 als Ressortleiterin Innenpolitik zu „Die Presse“, ehe sie 2010 zum KURIER in die Chefredaktion kam. Martina Salomon ist regelmäßig Gast in der ORF-Pressestunde und in der „Runde der ChefredakteurInnen“ auf ORFIII. Die 58-Jährige wurde während ihrer Laufbahn bereits mit zahlreichen Preisen (Leopold Kunschak Preis, Kardinal-Innitzer Preis, Staatspreis für Journalismus im Interesse der Familien, Heinrich Treichl-Preis) ausgezeichnet und war mehrfach für die „Medien-Löwin“ nominiert. Seit 2014 ist Martina Salomon Vizepräsidentin des Journalistenclubs „Concordia“.

