Waitz: US-Monsanto-Verurteilung muss in Europa und Österreich Folgen haben

Grüne: Zulassung von Glyphosat und glyphosatbasierten Produkten überdenken

Wien/Brüssel (OTS) - Der Grüne EP-Abgeordnete Thomas Waitz will mit dem heute in Brüssel stattfindenden Pestizid-Hearing der Europäischen Grünen einen Weckruf an die EU-Kommission schicken. "Wir haben Vertreter der Anwaltskanzlei zu Gast, die das bahnbrechende Glyphosat-Urteil gegen Monsanto errungen haben. Sie präsentieren uns Dokumente, die während der Verhandlung noch unter Verschluss waren und zeigen damit, wie sehr große Konzerne Gesundheitsrisiken durch Pestizide verschleiern", berichtet der österreichische Grüne. "Es kann nicht sein, dass nach diesem Urteil und den Erkenntnissen daraus, Tür und Tor für Glyphosat & Co weit offen bleiben", stellt Waitz klar. "Auf der einen Seite werden wissenschaftliche Erkenntnisse aus Profitgier vertuscht, auf der anderen gelangen dubiose Studien, die die Unbedenklichkeit von Glyphosat attestieren, ans Licht der Öffentlichkeit", warnt der Grüne Pestizidexperte.

Das US-Urteil hat Monsanto zu 250 Mio. Bußgeld wegen Fehlverhalten in den letzten 20 Jahren verdonnert, weil der Konzern der Öffentlichkeit Informationen über die Krebsgefährlichkeit von Glyphosat vorenthalten hat. Diese Entscheidung müsse Auswirkungen auf den Umgang mit Glyphosat in Europa und Österreich haben. Waitz: "Monsanto wurde als Falschspieler entlarvt. Unsere Zulassungsregeln für Studien über die gesundheitlichen Auswirkungen von sogenannten Pflanzenschutzmitteln müssen viel strenger geregelt werden. Auch in Österreich muss die Lebensmittelagentur AGES ihre Entscheidung, Glyphosat-Produkte zuzulassen, grundlegend überdenken", fordert Waitz.

