Verkehrsmaßnahmen im Zuge der EU-Präsidentschaft

Wien (OTS) - Datum: 07.09.2018 und 08.09.2018

Uhrzeit: 08.15 Uhr und 09.00 Uhr

Adresse: 22. Bezirk

Im Rahmen des Österreichischen EU-Ratsvorsitzes werden in Wien verschiedene Konferenzen abgehalten. Je nach Veranstaltung werden angepasste Sicherheitsvor-kehrungen durch die Wiener Polizei verfügt, wobei es im Umkreis von Veranstaltungsorten auch zu kurzfristigen Verkehrssperren und Anhaltungen kommen kann.

Am 07. und 08. September 2018 zwischen 08.15 Uhr und 09.00 Uhr besteht in der Leonard Bernstein-Straße ein allgemeines Fahrverbot. Berechtigte (Anrainer, Dauer-parker, Besitzer von Wagen-bzw. Parkkarten, Taxis sowie Fahrzeuge der „Blaulichtor-ganisationen“ etc.) dürfen an zwei Kreuzungen passieren: Wagramer Straße mit der Krachtochwjilestraße zur Leonard Bernstein-Straße und die Auffahrt von der A22 zur Donau-City-Straße und Leonard Bernstein-Straße Fußgänger müssen ebenfalls damit rechnen, im Bereich der Donau-City, des Austria Center Vienna und der UNO-City kurzfristig längere Gehwege in Kauf nehmen zu müssen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at