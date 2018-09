AK Pressegespräch am 11. September: E-Tankstellen – hohe Preisunterschiede, wenig Transparenz

Wien (OTS) - Eine AK Analyse der Preise und der Marktsituation der mehr als 4.000 öffentlichen Ladestationen von E-Autos in Österreich zeigt, wie intransparent die Kosten fürs E-Tanken sind. Zudem sind die Preisunterschiede für das Laden von E-Autos enorm. In einem Pressegespräch wird die Markt- und Preisanalyse sowie ein Rechtsgutachten zur Preistransparenz bei öffentlichen Ladepunkten für die Elektromobilität vorgestellt. Am Podium:

Christa Schlager, Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik der AK Wien

Michael Soder, Studienautor, Energie-Experte in der Abteilung Wirtschaftspolitik der AK Wien

Dienstag, 11. September 2018, 10 Uhr

Arbeiterkammer Wien, 6. Stock, Saal 2

1040, Prinz-Eugen-Straße 20-22

