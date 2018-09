NEOS Wien fordert Bildungsrevolution für Wien

Rot-Grün hat in Wien versagt – die Wiener Pflichtschulen müssen gerettet werden!

Wien (OTS) - NEOS Wien legte heute im Rahmen der Pressekonferenz Zahlen zu den Wiener Schulen vor und präsentierte ein neues Konzept für eine Bildungsrevolution in Wien. Christoph Wiederkehr, designierter Klubobmann von NEOS Wien: „Rot-Grün hat bildungspolitisch versagt – das belegen die Zahlen im Pflichtschulbereich eindeutig. Es wird vieles schöngeredet, kritische Stimmen bekommen einen Maulkorb verpasst und der gesamte Bildungsbereich wird zum ideologischen Spielball zwischen Rot-Grün in Wien und Schwarz-Blau im Bund. Dieses ideologische Match wird auf den Rücken unserer Kinder ausgetragen.“

NEOS Wien Bildungssprecherin Bettina Emmerling: „Wir fordern eine echte Bildungsrevolution für Wien, an deren Beginn ein großer Bildungsgipfel stehen muss. Alle Kräfte müssen an einem Strang ziehen, ganz ohne ideologische Grabenkämpfe! Bei diesem Bildungsgipfel sollen die Eckpfeiler einer Bildungsrevolution vereinbart werden. Wichtig sind dabei klar definierte Ziele, transparent vergebene Mittel und ein Monitoring der Zielerreichung! Wir müssen die Wiener Pflichtschulen retten! Wie man trotz schwieriger Rahmenbedingungen wesentliche Besserungen im Bildungssystem schaffen kann, hat uns London vorgezeigt.“

Zahlen zur aktuellen Situation an den Wiener Pflichtschulen:

Mehr als 60 Prozent der Pflichtschulkinder in Wien erreichen die Bildungsstandards in Deutsch in der 8. Schulstufe nicht - im Österreich-Durchschnitt sind es nur rund 30 Prozent.

Mehr als die Hälfte der Schüler_innen der 5. Schulstufe in Wien besucht eine AHS, während es österreichweit nur rund ein Drittel aller Schüler/innen sind.

Der Anteil der Privatschüler_innen liegt in Wien bei 18 Prozent, im österreichischen Durchschnitt hingegen nur bei rund 10 Prozent.

Die Bildungschancen in Wien sind höchst unterschiedlich verteilt. Während beispielsweise in Wieden im Schuljahr 2017/18 nur 8 Prozent der Volksschulkinder als außerordentliche Schüler_innen geführt wurden, waren es in Brigittenau und Margareten ein Drittel. Bezüglich der Anzahl der AHS-Unterstufenklassen pro 10.000 Einwohner_innen liegt die Zahl in der Leopoldstadt zum Beispiel nur bei 5, in der Josefstadt hingegen bei 15.

NEOS Wien Forderungen für die Wiener Pflichtschulen:

NMS-Lehreroffensive: Die Stadtregierung muss Anreize für Junglehrer_innen setzen wie begleitendes Coaching, regelmäßiger Austausch über Best Practice Beispiele und ein gezieltes, auf den Bedarf abgestimmtes, Fortbildungsprogramm für Lehrer_innen.

Kleine Klassen für die Kleinsten: In Wien gehen durchschnittlich 22 Kinder in eine Volksschulklasse, österreichweit sind es nur 19. Gerade an Klassen mit einem hohen Anteil an außerordentlichen Schüler_innen sowie an Schüler_innen aus sozial benachteiligten Familien müssen kleinere Klassen für die Kleinsten her.

Ein Sozialarbeiter an jeder Brennpunktschule: Benötigt werden zusätzliche Schulsozialarbeiter_innen, Schulpsycholog_innen, Logopäd_innen, Dyslexietherapeut_innen, aber auch mehr administratives Personal.

Finanziert werden sollen diese Maßnahmen über eine indexbasierte Förderung. Schulen würden dabei zusätzliche finanzielle Mittel bekommen, wenn beispielsweise mehr als 25 Prozent sozial gefährdete Kinder an die Schule gehen. Nach zwei bis drei Jahren soll evaluiert werden, ob die Mittel effektiv eingesetzt und bessere Bildungsergebnisse erzielt wurden.

Weitere Informationen stehen unter folgendem Link zum Download bereit: http://wien.neos.eu/?p=13254

