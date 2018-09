ORF SPORT + mit Tennis-US-Open und Eishockey Champions League

Am 6. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 6. September 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom „Match of the Day #11“ bei den US Open (beide Semifinalspiele der Damen) um 1.00 Uhr (Nacht auf Freitag) und vom Eishockey-Champions-League-Spiel EH RB Salzburg – Cardiff Devils um 19.20 Uhr, „Players – Das Golfmagazin“ 2018 um 19.00 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 22.00 Uhr und das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 22.30 Uhr.

Die US Open, das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres, werden noch bis 9. September in Flushing Meadows in New York ausgetragen.

ORF SPORT + überträgt am 6. September um 1.00 Uhr (Nacht auf Freitag) die beiden Semifinalspiele der Damen live. Am 7. September um 22.00 Uhr stehen beide Semifinalspiele der Herren, am 8. September um 21.55 Uhr das Finale der Damen und am 9. September um 22.00 Uhr das Finale der Herren live auf dem Programm von ORF SPORT +. Kommentator ist Oliver Polzer.

Das Golfmagazin „Players“ berichtet am 6. September über folgende Themen: Fun Event – 24 Stunden von Altentann; Ready Golf – das Spiel soll schneller werden; wie technisch ist Golf geworden – Entfernungsmesser und Co.; zehn Gründe für Golf – geringes Verletzungsrisiko; der Gute Tipp.

Der EH RB Salzburg empfängt am 6. September in der 3. Runde der Eishockey Champions League die Cardiff Devils aus Großbritannien. Kommentator ist Michael Berger.

An atemberaubenden Locations auf Malta werden in der neuen Staffel des „Yoga-Magazins“ von nationalen und internationalen Yoga-Stars Übungen mit Yoga-Models gezeigt. Diese einfachen Übungen können vom Publikum zu Hause mitgemacht werden. Insgesamt wurden 20 Sendungen zu je 30 Minuten vom verantwortlichen ORF-Redakteur und Regisseur Bernhard Rabl und seinem Team produziert.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Andreas Onea, berichtet in dieser Ausgabe von der Leichtathletik-EM und der Schwimm-EM. Zu Gast im Studio ist Goldmedaillengewinner Günther Matzinger. Ebenfalls zu sehen ist ein Beitrag über Kinderrollstuhl-Training.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

