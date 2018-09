Neuer WERIETY-Index beim Europäischen Forum Alpbach - "the next stage of diversity" - mit starken Unternehmens-Partnern

Diversität und Variabilität sind die Erfolgsfaktoren für Unternehmen und die Wirtschaft. WERIETY hilft dabei Vielfalt und Diversity zu innovieren & co-kreativ weiterzuentwickeln.

Wien (OTS) - „Diversität und Resilienz“ standen im Zentrum des Forums Alpbach - für Unternehmen immer wichtiger werdende Themen. Der neue WERIETY-Index – the next stage of diversity - hilft dabei Vielfalt umzusetzen und zu stärken.

Um mit den raschen Veränderungen und instabilen Wirtschaftsdynamiken erfolgreich umgehen zu können, sollten sich Unternehmen zunehmend mit Variabilität auseinandersetzen und diese umsetzen. Denn die unterschiedlichen Stärken und Schwächen von unterschiedlichen Geschlechtern, Alters- und Kulturgruppen sind es, die Unternehmen - nicht nur in Krisensituationen - stärker werden und besser agieren lassen. Doch Unternehmen tun sich oft schwer, diese Variabilität und Diversität im Betrieb umzusetzen. Die Schwierigkeit liegt oftmals darin, dass Diversität nicht greifbar ist. Denn wie misst man die Unterschiedlichkeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und kann diese dann nutzen? Genau daran arbeiten renommierte Unternehmen gemeinsam mit ExpertInnen im sogenannten WERIETY-Projekt. Step by step wird gemeinsam ein Tool entwickelt, das genau das messbar machen soll.

„Oft hört man, dass TopmanagerInnen besser werden wollen, was den Mix in ihren Unternehmen angeht bzw. was Diversity betrifft. Die Problematik beginnt zumeist schon dort, dass man nicht weiß wo und wie man anfangen soll. Mit WERIETY schaffen wir ein Diagnose- bzw. Analysetool, das in der Folge zu einem Index wird und letztendlich zeigt wie man mit dem Unternehmen dasteht“, sagt Birgit Kraft-Kinz, Geschäftsführerin KRAFTKINZ GmbH. WERIETY versteht sich als Co-Kreations-Projekt: „From ego-systems to eco-systems“ ist das Leitmotiv.

WERIETY – neuer Index pusht Diversität durch Variabilität in Unternehmen mit starken Partnern

Das offene „WERIETY LUNCH LAB: Diversity innovieren & co-kreativ weiterentwickeln“, von KRAFTKINZ und FASresearch, lud beim Europäischen Forum Alpach 2018 dazu ein, gemeinsam mit Expertinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur das Thema Variabilität jenseits von Diversität mit Gender, Age & Culture neu zu beleuchten. Bestehende Klassifizierungen wurden neu gestaltet sowie das Tool für neue Dynamiken angepasst. „Im Rahmen eines partizipativen Prozesses wurden aus 16 Kriterien acht Verhaltensparameter entwickelt, die in co-kreativen Prozessen mit namhaften Partnern laufend weiterentwickelt werden“, sagt Sonja Zant, Partner, Brainds Marken & Design GmbH. „Es geht auch sehr stark um das Thema Responsibilität. Zudem braucht es eine neue Führungskultur. Die Zeiten autoritärer Chefs sind ebenso vorbei. Und es braucht mehr Frauen in den Führungsetagen“, betont Harald Katzmair des FASresearch sowie Wirtschaftsphilosoph.

Zu WERIETY-Partnern zählen unter anderem die ASFINAG, die 6B47 Real Estate Investors AG, der Flughafen Wien (Vienna Airport) und das Look! Magazin von Uschi Fellner. „WERIETY macht uns bewusst, dass wir nicht immer nur reden, sondern auch handeln sollten. Es geht darum Dinge messbar zu machen und über das einfache Diversity Thema von Mann/Frau bzw. alt/jung hinauszudenken und sich aktiv mit komplexeren Fragenstellungen zu beschäftigen“, sagt Peter Ulm, CEO der 6B47 Real Estate Investors AG. Wie wichtig Variabilität und Diversität ist und welche Potentiale darin schlummern, weiß auch Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG: „Wir sind ein relativ großes Unternehmen mit 5.500 MitarbeiterInnen, 53 Nationen und 12 Religionen mit den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen.“ Für Karin Zipperer, Geschäftsführerin der ASFINAG, ist partizipative Führung ein Schlüsselfaktor. Entscheidungsprozesse und Diskussion dauern dadurch vielleicht länger, aber das Ergebnis ist am Ende besser und man spart sich im Nachhinein viel Zeit für Korrekturen. Nur so kann man schlussendlich auch die Mitarbeiter mitnehmen und eine Unternehmenskultur im Sinne der Vielfalt umsetzen. „Wir sind mit der Frauenquote noch nicht dort wo wir gerne sein würden und verbesserungswürdig, aber eigentlich ist das gar nicht entscheidend. Es geht weniger um Mann oder Frau, um alt oder jung, es geht viel mehr um unterschiedliche Zugänge“, meint Karin Zipperer und ergänzt: „Es ist die Auseinandersetzung, wie man Diversität messen kann und wie sich Diversität in der Folge auf die Produktivität niederschlägt.“

Alpbach ist der Kick off: Next steps von WERIETY

Über interaktive Labs an verschiedenen Orten und durch Kollaboration mit Partnern entsteht ein neues Diagnostiktool, das auch einen neuen Index für Unternehmen in Österreich und Europa birgt. Es wird an Musterwechsel im Führungsverhalten, der Verteilung von Macht, neuen Formen der Zusammenarbeit prototypisch gearbeitet, um Unternehmen wieder stark und resilient zu machen. Ab nächstem Jahr wird es mit Hilfe von WERIETY möglich sein, diese Daten zu erheben, die Produktivität dadurch zu steigern und als Unternehmen besser für die Herausforderungen der Zeit gewappnet zu sein.

Fotos & Infos WERIETY Lunch Lab @ Europäischen Forum Alpbach 2018 und mehr:

https://www.facebook.com/kraftkinz

PARTNER „WERIETY“ von KRAFTKINZ in Alpbach 2018:

Über ASFINAG

Das hochrangige Autobahnen- und Schnellstraßennetz der ASFINAG umfasst derzeit eine Streckenlänge von rund 2.220 Kilometern in Österreich. Entsprechend umfangreich ist das Aufgabengebiet des gesamten Unternehmens. Es reicht von Planung und Bau neuer Straßenprojekte über Betrieb und Erhaltung des Bestandsnetzes bis hin zur Einhebung der Mauten und Entwicklung telematischer Dienste. Mehr Verkehrssicherheit und eine bessere internationale Anbindung Österreichs an die Nachbarstaaten – das sind die Schwerpunkte der ASFINAG bei Planung und Bau. www.asfinag.at

Über 6B47

6B47 Real Estate Investors AG ist ein international tätiges Unternehmen mit großer Erfahrung in der Entwicklung von Immobilienprojekten und Immobilieninvestitionen. Ausgehend vom Hauptsitz in Wien investiert und entwickelt 6B47 mit nachhaltigem Erfolg am österreichischen, deutschen und polnischen Markt. 6B47 versteht sich als Immobilieninvestor und -entwickler, der Projekte gemeinsam mit Partnern umsetzt. www.6b47.com

Über Flughafen Wien - Vienna Airport

Die Flughafen Wien AG mit Sitz in Schwechat (Niederösterreich) ist der börsennotierte Betreiber des Flughafens Wien. Die Flughafen Wien AG leitet als Entwickler, Errichter und Komplettbetreiber das Unternehmen, den operativen Flughafenbetrieb, die Bodenabfertigungsdienste, die Sicherheitsdienstleistungen und die kommerziellen Aktivitäten. Die Flughafen-Wien-Gruppe hat ihre Geschäftstätigkeit in fünf Segmente unterteilt: Airport (u. a. der Flugplatzbetrieb), Handling (u. a. die Luftfahrzeugabfertigung), Retail & Properties (u. a. die Shops und Immobilien), Malta (Beteiligung am Flughafen Malta) und Sonstiges (u. a. die Haustechnik und das Besucherzentrum). www.viennaairport.com

Über KRAFTKINZ

KRAFTKINZ ist der Strategieberater für Kommunikation, Marketing & Vertrieb und begeistert mit dem Return on Communication ROC. KRAFTKINZ hat sich auf die Identifikation von Treibern & Wirkungsketten von strategischer Kommunikation, Marketing & Vertrieb spezialisiert. Die Leistung von KRAFTKINZ ist betriebswirtschaftlich messbar. Zahlreiche nationale und internationale Kunden vertrauen KRAFTKINZ. Neben den eigenen Geschäftsprozessen und Produkten präsentiert KRAFTKINZ zudem eigens entwickelte Veranstaltungsreihen / ExpertInnen-Round Tables und wie die ROC-Plattform sowie die Digital Hub Vienna und UNTEN Events. Kunden: Mastercard, DB Schenker, ÖBB, EVN, Staud’s, Fachverband UBIT der Wirtschaftskammer Österreich u.a. www.kraftkinz.com

