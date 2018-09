Neue Doppelfolge bei RTL II: Familie Wollny geht getrennte Wege (FOTO)

München (ots) - Neue Geschichten rund um die sympathische Großfamilie

- Der große Umzug steht an

- Doppelfolge am Mittwoch, 5. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL

II

Endlich ist es soweit und der große Umzug der Wollny-Schwestern in die Mietswohnung nach Ratheim steht vor der Tür. Doch bisher ist noch gar nichts vorbereitet und auf der Baustelle müssen die Arbeiten weitergehen. Mama Silvia spricht ein Machtwort und alle ziehen an einem Strang.

Noch vor dem Umzug von Silvia, Harald und den kleinen Schwestern in das neue Haus in Ratheim, ziehen Sylvana und Sarafina gemeinsam mit ihren Männern, Flo und Peter, und Nesthäkchen Celina, nun endlich in die erste gemeinsame Wohnung - ebenso in Ratheim. Heute heißt es: Sachen packen und auf in die neue Wohnung. Frei nach dem Wollny-Motto "Viele Hände, schnelles Ende" packen alle Familienmitglieder fleißig mit an.

Silvia geht davon aus, dass der Umzug an einem Tag zu stemmen ist. Doch weit gefehlt: Nichts ist vorbereitet und ein wildes Chaos erwartet das Familienoberhaupt.

Trotz der Vorfreude auf die neue Zeit in Ratheim, fällt es vor allem Sarafina und Sylvana schwer, ihr Elternhaus zu verlassen und nun vorübergehend in einer Wohnung zu leben, in der sie Mama Silvia und ihre kleinen Schwestern nicht ständig um sich haben.

Parallel zum Umzug der Großen muss es auf der Baustelle des Ratheimer Domizils weitergehen. Heute soll das Dach gedeckt werden und hierbei müssen auch Flo und Peter mit anpacken. Doch eigentlich sollen sie doch ihre Frauen beim Umzug unterstützen. Das kann nicht gut gehen.

Ausstrahlung der Doppelfolge am Mittwoch, 5. September 2018 um 20:15 Uhr bei RTL II

