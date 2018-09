Margareten: 3 Reise-Vorträge im „read!!ing room“

Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) stellt das September-Programm unter das Motto „Wer eine Reise macht...“. Neben anderen Kultur-Projekten finden in der Heimstätte des Vereins in der Anzengrubergasse 19 in nächster Zeit 3 Vortragsabende statt. Am Donnerstag, 6. September, hält Angela Franz-Rohracher ab 19.30 Uhr das eindrucksvolle Referat „Nepal – ein mystisches Land“. Manfred Praunias und Wilhelm Kiebl berichten am Montag, 10. September, ab 18.00 Uhr, über die interessante Exkursion „Von Wien ans Schwarze Meer“. Unter dem markanten Titel „Mit GPS durch Prag“ spricht Milan Kosicek am Freitag, 21. September, ab 19.30 Uhr, über sehenswerte Teile dieser Stadt fernab der „klassischen“ Touristen-Ziele. Nach ihren Vorträgen beantworten die Sprecher gerne Fragen des Publikums. An jedem Abend ersucht das ehrenamtlich arbeitende „read!!ing room“-Team die Zuhörerschaft um Spenden (Vorschlag: 5 Euro für Eintritt plus Getränk). Auskünfte: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher) bzw. E-Mail readingroom @ chello.at.

