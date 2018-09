BV Gerhard Zatlokal (SPÖ): „Im 15. wird's bunt“

Bunte Bodengestaltung in der Wohnstraße Staglgasse signalisiert: Hier darf – und soll gespielt werden.

Wien (OTS/SPW-K) - Die Wohnstraße in der Staglgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus erstrahlt seit Kurzem in bunten Farben. Die farbliche Gestaltung lädt Kinder und AnrainerInnen ein, die Wohnstraße zu nutzen. Gleichzeitig signalisiert die Gestaltung den motorisierten VerkehrsteilnehmerInnen, dass es sich bei der Staglgasse um eine Wohnstraße handelt. Durchzugsverkehr ist in Wohnstraßen verboten.

Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal (SPÖ) unterstützte die Umsetzung in der Staglgasse: "Die bemalte Staglgasse soll einerseits zu einer Verkehrsberuhigung führen, andererseits wollen wir die Bevölkerung einladen, die Wohnstraße zu nutzen. Das bringt mehr Verkehrssicherheit und mehr Lebensqualität im Grätzl. Wir schaffen mehr Raum für unsere Kinder im Bezirk." Nach Gesprächen mit den Abteilungen für Verkehrssicherheit MA 46 und Straßenbau MA 28 konnte die Straße Ende August markiert werden.

Grafikdesignerin Sylvia Konstanzer entwickelte die Idee, wie man Wohnstraßen einladender gestalten kann, und hat mit ihrem Vorschlag den Ideenwettbewerb 'Kinder, Kinder' der Wirtschaftsagentur gewonnen: "Wir sagen unseren Kindern, dass sie nicht auf der Straße spielen sollen. In vielen Wohnstraßen erkennen sie dann auch nicht, dass es dort eigentlich erlaubt wäre."

Auch Petra Jens, Beauftragte für Fußverkehr in der Stadt, findet die Markierung gut und vor allem wichtig: "Durch die auffällige Markierung wird der besondere Stellenwert von Wohnstraßen betont und darauf aufmerksam gemacht, dass hier das Durchfahren verboten ist. Es ist schön zu sehen, dass immer mehr Initiativen in Wien dazu einladen, Wohnstraßen zu nutzen: nämlich als verlängertes Wohnzimmer, zum Plaudern und zum Spielen."

Bildmaterial auf: http://rathausklub.spoe.at/im-15-bezirk-wird-s-bunt



