Lukas Unger wechselt zu CTS Eventim

Wien (OTS/LCG) - Lukas Unger wechselte mit 1. September 2018 zu CTS Eventim Austria, der Mutterfirma des heimischen Ticketportals oeticket.com. Neben dem Kerngeschäft in Österreich verantwortet er auch die Märkte Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien und die Slowakei.

Der gebürtige Wiener ist seit vielen Jahren in der Werbe- und Medienbranche tätig. Sein Weg zu CTS Eventim führte ihn über Stationen bei Young&Rubicam, Wunderman, KURIER und ORF, wo er im Büro des kaufmännischen Direktors Richard Grasl tätig und zuletzt für Online- und Start-up-Kooperationen im Marketing zuständig war.

Lukas Unger: „Ich freue mich sehr auf meine neue Tätigkeit. Ich bin beeindruckt, wie vielseitig die CTS-Eventim-Gruppe ist und wie hoch technisiert der Betrieb ist. Wir sind die Speerspitze der Events. Ohne Ticketverkäufe keine Besucher und damit keine Veranstaltung. Das perfekte Service von der Eventberatung bis zur Abwicklung hat dabei natürlich oberste Priorität. Ich freue mich, hier meinen Beitrag liefern zu dürfen und mein Know-how in E-Commerce und Markenführung einbringen zu können.“

„Als Marktführer mit einer enormen Verantwortung für die heimischen Veranstalter müssen wir uns doppelt so stark anstrengen, uns ständig weiterentwickeln und Innovationstreiber sein. Mit Lukas Unger haben wir einen ausgesprochenen Digitalprofi an Bord geholt, der nicht nur über technische Expertise und über exzellentes Marketing-Know-how, sondern auch und ein großartiges Netzwerk in der Branche verfügt“ , ergänzt CTS-Eventim-Austria-Geschäftsführer Christoph Klingler.

Neues Geschäftsleitungsboard installiert

In der Gruppenzentrale in Österreich ordnet Klingler die Struktur neu und etabliert ein Geschäftsleitungsboard, in dem neben ihm selbst auch Michael Neumann (Finanz, IT und HR), Birgit Gerstl (Leitung Veranstalterservice & Sales Wien), Claudia Ninaus (Leitung Sales Regionen) und – eben neu im Team – Lukas Unger als Leiter Marketing, E-Commerce & Vertrieb sitzen.

Über CTS Eventim Austria

Die CTS Eventim Austria GmbH wurde 1995 als Ticket Express GmbH unter Beteiligung wesentlicher regionaler Veranstalter aufgebaut. 1999 erwarb die CTS Eventim AG 75 Prozent der Anteile und es wurden Tochtergesellschaften in der Slowakei, Slowenien, Kroatien, Serbien, Rumänien und Bulgarien gegründet. Im Jahr 2016 übernahm Christoph Klingler als CEO das Unternehmen. Die CTS Eventim ist aktuell Marktführer in allen Märkten, auf denen sie vertreten ist. Das Hauptgeschäft der CTS Eventim Austria GmbH ist Ticketing und damit auch die Bereiche Zugangskontrollsysteme, Eventreisen und Online-Ticket-Solutions. Weitere Informationen auf https://www.oeticket.com.

