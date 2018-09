Drei: Manfred Frauneder leitet Controlling.

Wien (OTS) - Seit 1. September 2018 verantwortet Manfred Frauneder (49) als Senior Head die Bereiche Financial Controlling, Business Partnering und Business Intelligence bei Hutchison Drei Austria. Frauneder folgt damit Markus Lindauer nach, der sich nach fünf Jahren bei Drei beruflich neu orientiert.

Manfred Frauneder:“Ich freue mich auf diese großartige Herausforderung, in die ich meine Erfahrung bei Drei und anderen IT-Unternehmen einbringen darf. Ich möchte mit meinem Team dazu beitragen, die Effizienz von Drei in seiner neuen Position als Komplettanbieter noch weiter zu steigern.“

Frauneders Team umfasst mehr als 30 Mitarbeiter.

„Ich bin überzeugt, dass wir mit Manfred Frauneder den perfekten Kandidaten für diesen verantwortungsvollen Job gefunden haben. Mit seinem langjährigen fachlichen Know-How wird er die Leitung seiner neuen Bereiche bestens erfüllen“, so CFO Sabine Hogl.

Der WU Absolvent bringt wertvolle Expertise in unterschiedlichen leitenden Funktionen des Finanzbereichs mit, darunter auch 14 Jahre bei Nokia in den Regionen Österreich, Schweiz, Süd- und Osteuropa.

Der gebürtige Wiener ist in seiner Freizeit sehr sportlich und verbringt viel Zeit mit Familie und Freunden.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 427 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking zum zweiten Mal in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel „Service-Champion“ (8/2017). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31. Oktober 2017 schloss Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

Rückfragen & Kontakt:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch @ drei.com

www.drei.at/Presse