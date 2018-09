Catharina Brand ist neue KULTURFORMAT GmbH Account Managerin

Wien (OTS) - Das zu Jahresbeginn neu gegründete Außenwerbeunternehmen KULTURFORMAT GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Gewista, ist spezialisiert auf Kultur- und Eventwerbung und bekommt mit Catharina Brand eine neue Account Managerin.



Catharina Brand (49) ist gelernte Touristikkaufrau – sie absolvierte das Kolleg in Krems mit dem Ausbildungsschwerpunkt Hotelmanagement – deren berufliche Stationen vom Hotel Sacher in Wien, den Österreichische Lotterien, der Altstoff Recycling Austria über Cisco Systems bis zur Young Enterprises Media reichen, wo sie vor ihrem Wechsel zur KULTURFORMAT GmbH 17 Jahre als Senior Key Account Managerin tätig war.



„Durch die Fusion der Gewista-Kulturunit Arts & Culture mit der kultur:PLAKAT GmbH zu Jahresbeginn“, so KULTURFORMAT GmbH Geschäftsführerin Daniela Grill, „und der daraus neu entstandenen KULTURFORMAT GmbH, die das gesamte Medienportfolio der Gewista und die bekannt bewährten Kulturflächen aus einer Hand anbietet, haben wir uns entschieden, mit Catharina Brand einen Vermarktungsprofi an Bord zu holen, der unsere Kunden in Bezug auf dieses neue und breit aufgestellte Medienportfolio optimal betreuen und sich auch intensiv dem Neukundengeschäft widmen wird.“

Rückfragen & Kontakt:

Christian Brandt-Di Maio

Corporate Communications Manager/Pressesprecher

E-mail: christian.brandt-dimaio @ gewista.at

Mobil: +436641000 807, www.kulturformat.at, www.gewista.at