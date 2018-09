Wiener Fotomarathon 2018

Wiener Fotomarathon



Egal ob mit der Kamera oder dem Handy - 12 vorgegebene Themen, die

in maximal 12 Stunden fotografiert werden müssen, garantieren Spaß

und Spannung für Jung und Alt.



Alle Infos und die Anmeldung gibt es auf der Webseite des Wiener

Fotomarathon.



Der Ablauf

Bei diesem etwas unkonventionellen Fotowettbewerb müssen die

Teilnehmer in den unterschiedlichen Bewerben (Einzel, Kreativ und

Jugend) die zwölf vorgegebenen Themen in der richtigen Reihenfolge

innerhalb von maximal zwölf Stunden fotografieren. Die Ausnahme

bildet der neue Handy-Bewerb: mit der eigens dafür entwickelten App

für iOS und Android können die Themen auch in einer beliebigen

Reihenfolge abgelichtet und sogar bearbeitet werden.



Und es gewinnt übrigens nicht der Schnellste, sondern derjenige, der

die Themen am besten und kreativsten umsetzt.



Datum: 6.10.2018, 09:00 - 21:00 Uhr



Ort:

Millennium City Plaza

Handelskai 94-96, 1200 Wien



Url: https://www.fotomarathon.at/?ref=ots



Rückfragen & Kontakt:

fotografie.at

Helmut Sulzberger

+43 1 319 63 33 0

news @ fotografie.at

http://www.fotografie.at