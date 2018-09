SEA20: Wärtsilä startet globale Initiative zur Neugestaltung des Schiffsverkehrs und der Hafenstädte

Hamburg (ots) - Stadtplaner, Start-up-Gründer und Umweltexperten aus den Hafenstädten Rotterdam, New York, Singapur, Helsinki und Hamburg haben gemeinsam Visionen für den Schiffsverkehr der Zukunft erarbeitet. Diese Ideen sind Teil der Initiative 'An Oceanic Awakening', deren Ziel es ist, die weltweite Meeres- und Energiewirtschaft in ein effizientes, ökologisch verträgliches und digital vernetztes Ökosystem zu transformieren.

Mangrove, Ecotone, Blue Belt - was zunächst recht abstrakt klingt, beinhaltet konkrete Maßnahmen für eine nachhaltigere, wirtschaftlichere und effizientere Schifffahrt. Auf der diesjährigen SMM, der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft in Hamburg, hat das internationale Unternehmen Wärtsilä ihr Vorhaben erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und erklärt, wie den Herausforderungen der Schifffahrt und ihren negativen Auswirkungen für Häfen und Städte künftig begegnet werden kann.

SEA20 heißt Wärtsiläs visionäres Vorhaben! Rotterdam, Hamburg und Helsinki sind die ersten Städte, die die Idee der Förderung einer nachhaltigen Meeresumwelt durch eine umfassende Zusammenarbeit unterstützen. Bis 2020 soll daraus ein globales Netzwerk werden, das die 20 strategisch wichtigsten Hafenstädte der Welt miteinander verbindet. Auf der Pressekonferenz enthüllte Marco Ryan, CDO und leitender Vizepräsident der Wärtsilä Corporation, das ehrgeizige Ziel des Unternehmens.

Häfen und Städte sind untrennbar miteinander verbunden - oftmals nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional, wie das Hamburger Beispiel zeigt. Der Hafen lockt nicht nur jährlich Tausende Touristen in die Hansestadt, er ist auch Europas drittgrößter Containerhafen und mit mehr als 156.000 anhängigen Arbeitsplätzen einer der wichtigsten Jobmotoren in Hamburg und Umgebung. Damit der Hafen ein starker Wirtschaftsfaktor der Hansestadt bleibt, ist es vonnöten, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, um den Schiffsverkehr effizienter, wirtschaftlicher und nachhaltiger zu machen.

Dazu erarbeiteten insgesamt 18 Vordenker aus den fünf genannten Hafenstädten gemeinsam drei Visionen, die zeigen, wie das Verhältnis zwischen Stadt und Meer überdacht und wie Probleme, die durch zu schnelles Wachstum der Städte entstehen, auf dem Meer gelöst werden können.

1. Mangrove: Das neue Wahrzeichen von Hafenstädten befindet sich

vor ihren Küsten und ist sowohl autark als auch vollständig mit

erneuerbarer Energie versorgt. Es bietet neue Grünflächen für

Besucher und Bewohner der Stadt und ist über kleine Schiffe und

unterirdische Tunnel mit dem Festland verbunden.

2. Ecotone: Hafengebiete der SEA20-Städte bauen so genannte

Innovationszentren. Nach einer ersten Pilotphase, in denen die

Bewohner dieser "Wohn-Labore" mit dem Meer leben und dessen

Bedeutung stärker wahrnehmen, soll im Hafen oder anderswo mit

der tatsächlichen Realisierung begonnen werden.

3. Blue Belt: Häfen befinden sich künftig abseits des Ufers. Die

Stadtküste wird radikal erneuert, sodass Baden möglich ist und

neuer Raum für die Wohn- und Geschäftsentwicklung im Zentrum

des urbanen Umfelds entstehen können. Wenn sich Häfen vom Ufer

entfernen, können Küstengebiete für völlig neue Zwecke genutzt

werden, was dem Stadtleben eine neue und innovative Dimension

verleiht.

Diese Visionen sind Ergebnis einer branchenunabhängigen Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinaus. Für Wärtsilä ist dies, neben einer aktiven Förderung und Nutzung neuer Technologien, eine der Grundvoraussetzungen, um ein vollständig integriertes und intelligentes Ökosystem zu etablieren und neue Geschäftsmodelle zum Nutzen aller zu schaffen. Aus Sicht des Unternehmens gehen die jüngsten Schritte zwar in die richtige Richtung, doch für die Geschwindigkeit und Richtung von Entwicklungen

dieser Art ist nur die Industrie selbst verantwortlich.

"Wir können es uns einfach nicht leisten, auf die Entwicklung der Meeres- und Energiewirtschaft in ihrem eigenen Tempo zu warten", sagte Wärtsiläs Präsident und CEO Jaakko Eskola. "Die Forderungen nach mehr Effizienz, Nachhaltigkeit und Konnektivität sind zu laut, um ignoriert zu werden. Eine rasante Beschleunigung, die der gesamten Branche und der Gesellschaft als Ganzes zugutekommt, ist dringend erforderlich. 'An Oceanic Awakening' ist unser Weckruf an alle,

die Zukunft von Schifffahrt und Energie jetzt zu gestalten."

Einführungsfilm für 'An Oceanic Awakening': https://youtu.be/gS-SyFEoHF8

Lassen Sie sich inspirieren! Beteiligen Sie sich an 'An Oceanic Awakening' und schließen Sie sich dem SEA20 Forum an: www.sea20.org

Bildmaterial Die drei Visionen finden Sie anschaulich illustriert unter folgendem Link: https://wfm.fischerappelt.de/_GueLbDrzukTTTR

BU zu "Ecotone": Am Hafen gelegene "Wohn-Labore" in jeder SEA20-Stadt. Dies gilt als Pilotprojekte für Bewohner, um stärker mit dem Meer zu leben und dessen Vorzüge zu genießen.

BU zu "Mangrove": Mit diesem neuen Blickwinkel wird die Küste wieder in den Fokus der Einwohner und Besucher der Stadt gerückt - wirtschaftlich autark und komplett durch erneuerbare Energien versorgt.

BU zu "Blue Belt": Es wird ein neuer intelligenter Offshore-Hafen konzipiert, um die Küstenlinie in der Stadt radikal umzugestalten, das Baden zu ermöglichen und neuen Raum für die Erschließung von Wohn- und Geschäftsimmobilien im Zentrum des urbanen Umfelds zu schaffen.

Über Wärtsilä:

Wärtsilä ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Technologien und Lösungen für den gesamten Lebenszyklus im Meeres- und Energiemarkt. Durch nachhaltige Innovation, absolute Effizienz und Datenanalyse maximiert Wärtsilä die Umwelt- und Wirtschaftsleistung der Schiffe und Kraftwerke seiner Kunden. Im Jahr 2017 erzielte Wärtsilä mit rund 18.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an mehr als 200 Standorten in mehr als 80 Ländern auf der ganzen

Welt tätig. Wärtsilä ist an der Nasdaq Helsinki notiert.



www.wartsila.com