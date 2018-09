Croma-Pharma GmbH stellt Weichen für US Expansion

Leobendorf (OTS) - Croma-Pharma GmbH (Croma) gründet Joint-Venture mit langjährigem Partner Hugel, Inc., zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von Botulinumtoxin, HA-Fillern und PDO Lifting-Fäden in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland.



Mit Gründung des Joint-Ventures stellt Croma die Weichen für den Eintritt in den US Markt. Im Zuge dieser Transaktion überträgt Croma einerseits seine Vertriebsrechte an Hugels Botulinumtoxin-Produkt Botulax für die USA, Kanada, Australien und Neuseeland und andererseits 100% der Anteile an den Tochtergesellschaften in Kanada und Australien an das Joint-Venture. Croma erhält im Gegenzug einen 30%igen Anteil an der Joint-Venture-Gesellschaft. Hugel beteiligt sich mit 70% am gemeinsamen Unternehmen. Für diese Beteiligung und zukünftige Verpflichtungen werden 90.000.000 US Dollar gezahlt. Mit Vertragsunterzeichnung verfügt das Joint-Venture über eine unbefristete Lizenz für Croma HA-Filler, PDO Lifting-Fäden und Hugels Botulinumtoxin-Produkt in den oben genannten Märkten.

Bündelung von Entwicklungs- und Marketingaktivitäten

Das Joint-Venture wird die Entwicklung und Vermarktung von Croma HA-Filler- und PDO- Produkten sowie Hugels Botulinumtoxin-Produkt in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland verantworten und alle klinischen-, regulatorischen- und Marketingaktivitäten leiten, um einen erfolgreichen Markteintritt zu gewährleisten. Darüber hinaus wird das Joint-Venture im Rahmen von Marketingaktivitäten in Europa eng mit Croma zusammenarbeiten.

Andreas Prinz, Geschäftsführer Croma erklärt: "Durch die Partnerschaft mit Hugel in diesen großen ästhetischen Märkten meistern wir eine weitere Hürde in unserem internationalen Expansionsprozess und intensivieren unsere Beziehung zu Hugel. Beide Unternehmen werden sicherlich von den Erfahrungen in Nordamerika und Australien profitieren. Croma und Hugel werden enger zusammenrücken, basierend auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen. "

Und der CEO von Hugel, Jihoon Sohn, gibt an: "Die USA machen derzeit den Großteil des globalen Botulinumtoxin-Marktes aus. Wir haben den ersten Schritt unserer globalen Initiativen getan und planen unsere weltweite Präsenz mit unserem langjährigen Partner Croma weiter zu stärken."

Croma-Pharma GmbH

Das 1976 gegründete pharmazeutische Unternehmen Croma-Pharma GmbH (Croma) ist ein österreichisches Familienunternehmen, das sich auf die industrielle Herstellung von Hyaluronsäurespritzen für die Bereiche medizinische Ästhetik, Augenheilkunde und Orthopädie spezialisiert hat. Croma betreibt derzeit 12 internationale Vertriebsgesellschaften und ist mit seinen Produkten in mehr als 70 Ländern vertreten. Croma konzentriert sich innerhalb seines globalen Vertriebsnetzes auf eigene Markenprodukte zur minimal-invasiven ästhetischen Medizin. Neben einer breiten Palette von HA-Fillern aus der eigenen Produktionsstätte vertreibt Croma in seinen strategischen Kernmärkten PDO-Lifting-Fäden, ein Platelet-Rich-Plasma-System (PRP) und eine personalisierte Hautpflege.

Hugel, Inc.

Hugel ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Botulinumtoxin und HA-Filler entwickelt und herstellt, die sowohl in der medizinischen Ästhetik, als auch im Bereich der medizinischen Therapie eingesetzt werden. Hugels Botulinumtoxin-Produkt, Botulax, wird derzeit in 26 Ländern vermarktet. Der Launch von Botulax auf den weltweit größten Märkten wie USA, Europa und China ist aktuell in Planung. The Chaeum (Dermalax), der HA-Filler von Hugel, wird derzeit in 14 Länder exportiert und erwartet Zulassungen in 6 weiteren Ländern, darunter China, Brasilien und Chile.

