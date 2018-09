Freundin Auszeit: Die neue Veranstaltungsreihe von Frauen für Frauen

München (ots) - Freundin bietet ab Herbst 2018 eine neue Veranstaltungsreihe mit inspirierenden Workshops und Vorträgen zu Themen, die alle ein Ziel im Fokus haben: glücklicher leben. Themeninhalte rund um Familie und Beruf, Mode und Schönheit, Gesundheit und Psychologie werden durch renommierte Referenten vermittelt.

Auftakt

Den Auftakt der Freundin Auszeit macht das Seminar "Ganzheitlich glücklich", das an zwei Terminen stattfindet:

- 12. - 14. Oktober 2018: Lindner Hotel am Michel, Hamburg

- 2. - 4. November 2018: Lindner Hotel Wiesensee, Westerburg bei

Koblenz

In dem dreitägigen Seminar halten erfahrene Coaches spannende Vorträge und Workshops zu den Themen Gelassenheit und innere Freiheit, geben Tipps in Sachen Mode und Beauty sowie Ernährung. Unter den Referenten sind die Motivationstrainerin Antje Heimsoeth, die Autorin Nicole Staudinger ("Stehaufqueen") sowie die Diplom-Psychologin Ulrike Scheuermann. Moderatorin Anastasia Zampounidis ist neben ihrer Arbeit fürs Fernsehen auch erfolgreiche Buchautorin ("Für immer zuckerfrei"). Sie berät die Teilnehmerinnen darin, wie man sich gesund und zuckerfrei ernährt.

Konzept

Weitere Seminare im Rahmen der Freundin Auszeit sind in Planung. Die ein- bis dreitägigen Workshops richten sich an aktive Frauen unterschiedlicher Altersgruppen, die mitten im Leben stehen, sich weiterbilden und wertvolle Anregungen mitnehmen möchten. Jedes Seminar wird von erfahrenen Experten geleitet, die auf unterhaltsame Weise inspirierendes Wissen, Tipps und Tricks aus den unterschiedlichen Fachgebieten weitergeben. Coaching-Inhalte und Vortragstechniken werden dem Workshop-Motto angepasst, der Dialog unter Gleichgesinnten gefördert und neue Netzwerke geknüpft. Der exklusive Rahmen von 30 Teilnehmerinnen pro Seminar ermöglicht ausreichend Zeit für persönlichen Austausch, Begegnungen und Entspannung.

Mit der Verknüpfung von Live-Entertainment, Print und Digital (Online wie Social) bietet die Freundin Auszeit eine umfassende multimediale Inszenierung der Seminar-Inhalte und auch der Angebote von Partnerunternehmen: Zum Auftakt sind dies beispielsweise ein typgerechtes Frisur-Styling durch hairtalk, den Experten für Haarverdichtung und Haarverlängerung, sowie ein professionelles BH-Fitting durch die Wäsche-Experten der Marke Mey.

Alle weiteren Informationen zur Freundin Auszeit finden Sie unter: www.freundin.de/auszeit

Über Freundin

Freundin bietet digital und in gedruckter Form spannende aktuelle Themen, viel Mode, Beauty und Lifestyle. Sie begleitet ihre Leserinnen wie eine echte Freundin und ist mit dem unverwechselbar emotionalen, optimistischen Konzept ganz nah an ihrer Zielgruppe. Freundin ist Ratgeber und Inspirationsquelle mit hohem Servicecharakter. Freundin erreicht 1,8 Millionen Leser (MA 2018 ll) und 2,71 Millionen Unique User (AGOF 8/2018) und ist auch in den sozialen Medien Facebook, Instagram und Pinterest aktiv.

