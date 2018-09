Wiener Bahnhofsareale: Gratis-Grätzeltouren gehen in die letzte Runde

Wien (OTS/RK) - Noch insgesamt neun Mal laden die Planungsabteilungen der Stadt Wien, die Projektleitung Wien Bahnareale (PWB), die Gebietsbetreuungen-Stadterneuerung gemeinsam mit den ÖBB bis zum 5. Oktober zu den beliebten Grätzeltouren durch die drei Wiener Bahnareale Hauptbahnhof, Nord- und Nordwestbahnhof ein. Von Zu-Fuß-Erkundungen am Nordwestbahnhof (7.9. und 5.10.), über eine geführte Radtour am Nordbahnhof-Areal (14.9.) und eine Kräuterkunde-Tour in der Freien Mitte (21.9.) bis zum Besuch des Pumpwerk Laaerberg (7.9.) bzw. des TU Wien-Forschungsareals im Arsenal (28.9.): Die rund 1,5-stündigen Spaziergänge unter Anleitung von ExpertInnen geben nicht nur Auskunft über die weitere Entwicklung vor Ort, sondern machen auch die thematischen Vielfalt der jeweiligen Projektgebiete deutlich. Sämtliche Touren sind gratis.

Weitere Infos und Anmeldungen unter:

graetzelspaziergang@wien-event.at bzw. unter:

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/veranstaltungen/radtouren-gra etzelspaziergaenge.html#nordbahnhof

