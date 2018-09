Cornelius Meister erhält Opus Klassik Award als „Dirigent des Jahres“ für RSO Wien-CD-Box „Martinů: The Symphonies“

Wien (OTS) - Die Preisträger des ersten Opus Klassik stehen fest:

Cornelius Meister, Chefdirigent des RSO Wien bis Sommer 2018, wird als „Dirigent des Jahres“ für die Aufnahme der gesamten Martinů-Symphonien mit dem RSO Wien ausgezeichnet.

Die dreiteilige CD-Box „Martinů: The Symphonies“-Box erschien im Oktober 2017 beim Label Capriccio und ist das Ergebnis einer mehrjährigen Beschäftigung des Radio-Symphonieorchesters Wien unter Cornelius Meister mit der Musik des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinů. Anlässlich Martinůs 50. Todestag 2011 hatte Meister dessen Symphonien aufs Programm gesetzt. Aus den Mitschnitten der sechs Konzerte im Wiener Konzerthaus entstand diese dreiteilige CD-Box.

Ebenfalls zu den Preisträger/innen zählt die zukünftige Chefdirigentin des RSO Wien Marin Alsop: Ihre Aufnahme mit dem Baltimore Symphony Orchestra „Bernstein: Symphonies Nos. 1 & 2“ gewinnt in der Kategorie „Sinfonische Einspielung des Jahres“ (Musik 20./21. Jh.).

Der Opus Klassik ist der neue Preis für klassische Musik in Deutschland und der Nachfolgepreis des Echo Klassik. Ausrichter des Preises, der herausragende Klassik-Künstler und -Tonträger auszeichnet, ist der neu gegründete Verein zur Förderung der Klassischen Musik, in dem Label, Veranstalter, Verlage und Personen der Klassik-Welt vertreten sind. In diesem Jahr werden von der Jury Preise in 22 Kategorien an Künstler von 26 Labels vergeben. Die Preisverleihung findet am 14. Oktober in Berlin statt.

In China wurde unlängst die RSO-CD „Wenchen Qin: Violin Concerto ‚The Border of the Mountains‘ / Cello Concerto ‚Dawn‘ / Suona Concerto ‚Calling for Phoenix‘“ unter der Leitung von Gottfried Rabl ausgezeichnet. Die Aufnahme, erschienen bei Naxos, erhielt den CMIC (Chinese Music Industry Committee) Music Award in der Kategorie „Best Contemporary Classical Composition Album“. Die CMIC Awards wurden heuer zum zweiten Mal vom Chinese Music Industry Committee vergeben. Dabei wählte die Jury aus über 300 Nominierungen die Gewinner/innen in 35 Kategorien von Klassik, Folk, Jazz bis zu Rock und Pop aus.

