EINLADUNG zur Pressekonferenz: „Bewegt im Park“ begeistert Menschen jeden Alters und wird zum Fixpunkt für einen bewegten Sommer

Bevor „Bewegt im Park“ 2019 in den Regelbetrieb übergeht, ziehen die Initiatoren nach drei Jahren Pilotbetrieb ein erfolgreiches Resümee.

„Bewegt im Park“ ist ein voller Erfolg! Mehr als 45.000 Bewegungsneugierige haben sich allein seit Juni 2018 bis heute motivieren lassen, an einem von über 454 kostenlos angebotenen Bewegungskursen unter freiem Himmel in frischer Luft teilzunehmen. Vom Baggersee in Innsbruck über den Glanspitz in Salzburg bis zum Stadtpark in Villach - aus allen Bundesländern wird gemeldet: Die Sommerkurse werden von der Bevölkerung begeistert angenommen. Doppelt so viele wie im vergangenen Jahr! Und das Programm ist noch nicht einmal zu Ende.

Bevor „Bewegt im Park" im kommenden Jahr in den Regelbetrieb übergeht, ziehen die Initiatoren – Sozialversicherung, Sportministerium und die österreichischen Breitensportverbände – nach drei Jahren Pilotbetrieb ein Resümee und laden zum









Pressegespräch

„Bewegt im Park“ begeistert Menschen jeden Alters - und wird Fixpunkt für einen bewegten Sommer

Montag, 10. September 2018, 10 Uhr





Ort: Haus des Sport, Spiegelsaal, Prinz Eugen Straße 12, 1040 Wien

TeilnehmerInnen:

Heinz Christian Strache, Sportminister und Vizekanzler





Dr. Alexander Biach , Vorsitzender des Verbandsvorstandes im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger





Rudolf Hundstorfer, Präsident der Österreichischen Bundes-Sportorganisation





Prof. Dr. Siegfried Meryn, Internist und Vorsitzender des ORF Gesundheitsbeirates





Trainerinnen und Trainer der Sportvereine

