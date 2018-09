Cox & Kings sahnt bei den 25. jährlichen World Travel Awards ab

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -

Cox & Kings Ltd., das bereits vor 260 Jahren gegründet wurde, ging bei den weltweit begehrten Auszeichnungen der World Travel Awards erneut als Asia's Leading Luxury Tour Operator, India's Leading Tour Operator und India's Leading Travel Agency hervor.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/738578/Cox_Kings_WTA_2018.jpg )

Die Gala zur Preisübergabe, an der bekannte Persönlichkeiten der Reisebranche aus der ganzen Welt teilnahmen, fand im InterContinental Grand Stanford Hong Kong statt.

Peter Kerkar, Konzernleiter von Cox & Kings, äußerte sich so: "Dies ist ein stolzer Moment für alle hier Anwesenden, da Branchenkollegen über die Vergabe der Awards abgestimmt haben. Wir verdanken unseren Erfolg den Mitarbeitern, die unseren Kunden wundervolle Reisen geboten haben. Nur mit ihrer Hilfe konnten wir viele Meilensteine erreichen."

Cox & Kings wird seit vielen Jahren bei den World Travel Awards immer wieder mit Preisen bedacht. Den Titel "Asia's Leading Luxury Tour Operator" konnten sie sich dieses Jahr bereits zum vierten Mal in Folge sichern. Den Titel "India's Leading Tour Operator" erhielten sie zum fünften Mal und "India's Leading Travel Agency" zum sechsten Mal in Folge.

Die World Travel Awards (WTA) wurden ins Leben gerufen, um die allerbesten Reiseorganisationen der Welt zu finden und auszuzeichnen - solche, für die Spitzenleistung keine Obergrenze kennt und die wegweisende Ideen umsetzen. Sie gelten als die Oscars der Reisebranche. Die feierliche Galaveranstaltung der World Travel Awards ist eine beispiellose Networking-Plattform für Mitglieder der Reise- und Touristikbranche.

Informationen zu Cox & Kings Ltd: (BSE: 533144 | NSE: COX&KINGS)

Cox & Kings Ltd. (C&K) ist ein führender Konzern im Bereich Freizeit- und Bildungsreisen mit Niederlassungen in 22 Ländern auf vier Kontinenten. Es ist eines der erfahrensten Reiseunternehmen der Welt und besteht bereits seit dem Jahr 1758. C&K mit Hauptsitz in Indien hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einem diversifizierten, multinationalen Reisekonzern mit Fokus auf globale, trendbewusste Kunden entwickelt.

C&K ist in drei bedeutenden vertikalen Branchen tätig: Freizeit, Bildung und Hybrid-Hotels.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas C. Thottathil

Cox & Kings Ltd.

Head - Corporate Communications

Tel.: +91-22-22709100

E-Mail: thomasct @ coxandkings.com