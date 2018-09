Hervorragende Zuschauerakzeptanz für die Übertragung des Benefizkonzerts in Chemnitz auf ARTE Concert

Strasbourg (ots) - ARTE freut sich über die hervorragende Zuschauerakzeptanz der gestrigen Übertragung des Benefizkonzerts in Chemnitz, bei dem bekannte deutsche Künstler unter dem Motto "#wirsindmehr" für Toleranz, Respekt und Menschlichkeit demonstrierten. Mit dabei waren Die Toten Hosen, K.I.Z., Feine Sahne Fischfilet, Trettmann, Kraftklub, Marteria, Casper und Nura. ARTE übertrug die Konzerte im Livestream auf http://concert.arte.tv weltweit in deutscher und französischer Sprache.

Die Übertragung der Veranstaltung stieß auf ein außerordentliches Interesse und verbuchte über 687.000 Videoaufrufe, davon 260.000 in der Mediathek und 427.000 auf der ARTE-Facebookseite. ARTE Concert verzeichnete mit dem Konzert die höchste Anzahl an Aufrufen eines Livestreams im laufenden Jahr. Mit über 70.000 Interaktionen handelt es sich zudem um einen der erfolgreichsten Facebook-Beiträge in der Geschichte von ARTE.

