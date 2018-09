Fachhochschulen weiterhin die beliebtesten Hochschulen Österreichs

Die Veröffentlichung der aktuellen Studierendenzahlen ist für die Fachhochschul-Konferenz (FHK) ein weiterer Beleg dafür, dass sich Investitionen in den FH-Sektor auszahlen

Wien (OTS) - „Die jüngst veröffentlichten Studierendenzahlen zeigen deutlich, wie stark der Fachhochschul-Sektor bei Studierenden und der Wirtschaft nachgefragt wird und dies trotz reglementierter Studienplätze“, zeigt sich FHK-Präsident Raimund Ribitsch erfreut über die aktuellen Studierendenzahlen. Gründe für das ungebrochene Interesse an Fachhochschulstudien sieht er vor allem in der praxisnahen Ausbildung auf Hochschulniveau und in den optimalen Studienbedingungen.

„Die steigenden Studierendenzahlen und die gleichzeitig geringe Zahl an arbeitslosen AbsolventInnen sind ein starker Beleg dafür, dass sich höhere Förderungen und zusätzliche Investitionen in den FH-Bereich auszahlen und bildungs- und gesellschaftspolitisch besonders nachhaltig sind“, so Ribitsch abschließend.

