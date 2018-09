FPÖ-Gudenus: „Der afghanische Musterlehrling Anschobers entpuppt sich als Hisbollah-Fan“

Wien (OTS) - „Immer wieder warnte die FPÖ vor Terrorsympathisanten, welche als Asylwerber getarnt nach Österreich einwandern. Der jüngste Fall ist allerdings ein brisanter, denn niemand geringerer als der grüne Landesrat Anschober setzte sich bei einem gemeinsamen Besuch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen für einen solchen Einwanderer ein. Der Afghane Eltaf H., ein Lehrling in Oberösterreich mit negativem Asylbescheid, ist laut seines Facebook-Accounts ein Fan der Terrormiliz Hisbollah“, erklärte der freiheitliche geschäftsführende Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus zum jüngsten Asylmissbrauch.

Gudenus erhofft sich nach der Anzeige beim Verfassungsschutz weitere Aufklärung bezüglich der Umtriebe des angeblichen „Musterlehrlings“: „Die Screenshots liegen vor. Daran ändern auch die peinlichen Ausflüchte und Relativierungsversuche Anschobers nichts. Asylwerber, die eine Terrororganisation unterstützen bzw. mit ihr sympathisieren, haben in Österreich jedenfalls nichts verloren.“

„Personen mit negativen Asylbescheid haben, so wie das Gesetz es vorsieht, unser Land zu verlassen. Es ist inakzeptabel, dass sozialistische und grüne Strukturen ein rasches Verfahren und damit eine schnelle Abschiebung, unter dem Deckmantel einer Lehre, erschweren. Die Bundesregierung mit ihrem Innenminister Herbert Kickl sorgt für ein sicheres Österreich und arbeitet mit Nachdruck an einem besseren Asylsystem zum Wohle Österreichs und wirklich Schutzbedürftiger“, so Gudenus, der diesbezüglich auch von Bundespräsidenten Van der Bellen mehr Zurückhaltung und Objektivität einfordert.

