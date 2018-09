Deccan Odyssey zum fünften Mal in Folge zu Asiens Luxuszug Nr.1 ernannt

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -

Deccan Odyssey, Indiens Luxuszug Nr.1, schrieb auf den World Travel Awards (WTA) Geschichte, nachdem er zum fünften Mal in Folge zu Asiens führendem Luxuszug ernannt wurde. Der luxuriöseste Zug des Landes ist für seine majestätischen Reisen und beispielhaften Serviceleistungen bekannt. Die Gewinner der renommierten Auszeichnung wurden auf einer glanzvollen Zeremonie bekanntgegeben, die am 3. September 2018 im Intercontinental Grand Stanford Hong Kong stattfand.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/738573/WTA_Deccan_Odyssey.jpg )

"Mit seinem unübertroffenen Service und spektakulärem Design, das nicht nur unglaublichen Komfort bietet, sondern auch eine außergewöhnliche Möglichkeit zum Bereisen Indiens darstellt, hat der Deccan Odyssey jegliche Definitionen von Luxus übertroffen", so Arup Sen, Direktor, Special Projects, Cox & Kings. "Die WTA honorieren die Vortrefflichkeit des Zuges, was die Bereitstellung einzigartiger Erlebnisse und außergewöhnlicher Reisen angeht."

Der Deccan Odyssey, der einzige Luxuszug Indiens, der sämtliche touristischen Destinationen durchquert, gewährt gleichzeitig Einblick in die weniger bekannten kulturellen Geheimnisse des Landes. Auf jeder seiner sechs märchenhaften Reisen lässt der prunkvolle Zug Reisende Indien von mehr als einer Seite entdecken. Der bewegliche Palast bringt seine Passagiere je nach Routenauswahl durch Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Rajasthan, Andhra Pradesh, Gujarat und Delhi.

Der Zug bietet vier prachtvolle Präsidentensuiten mit exquisitem Dekor und allen erdenklichen modernen Annehmlichkeiten.

Waavar und Utsav, die beiden Gourmetrestaurants an Bord, lassen ihre Gäste die örtlichen Spezialitäten jeder der äußerst verschiedenartigen Regionen kennenlernen, die der Zug durchreist. Zusätzlich haben Reisende Zugang zu einer vollständig ausgestatteten Bar, einer Lounge, einem Spa und einem Kosmetiksalon. Der königliche Zug strotzt nur so vor einzigartigen Besonderheiten und Annehmlichkeiten wie WLAN-Anschluss rund um die Uhr, Mobiltelefonen und LCD-Fernsehgeräten in jeder Kabine.

Die World Travel Awards, die Exzellenz in der globalen Tourismusindustrie feiern, gelten bei vielen als die 'Oskars der Reiseindustrie'.

Informationen zu Deccan Odyssey

Der Deccan Odyssey verfügt über 21 Waggons, darunter 12 Personenwagen für jeweils bis zu 8 Fahrgäste (10 Personen-/Deluxe-Wagen für bis zu 4 Paare pro Waggon und 2 Präsidentensuite-Wagen für bis zu 2 Paare pro Waggon), 1 Konferenz-/Unterhaltungswagen, 2 Restaurantwagen, 2 Generatorwagen mit Gepäckaufbewahrung, 2 Personalwagen, 1 Spa-Wagen, 1 Bar-Wagen. Die Zugkapazität beläuft sich auf 88 Fahrgäste.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas C. Thottathil

T: +91-22-22709100

E: thomasct @ coxandkings.com