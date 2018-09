Mottomarkt am Naschmarkt: Erntedank

Wien (OTS) - Das Marktamt präsentiert den 6. Mottomarkt am Naschmarkt. Von 6. bis 8. September, jeweils von 8-18 Uhr, werden zusätzlich zum bunten Naschmarktgeschehen entlang der Rechten Wienzeile verschiedene Unternehmen ihre Waren präsentieren. Beim 6. Mottomarkt dreht sich alles um das Thema Erntedank: Seifen, Schafmilchprodukte, Chiliprodukte, Senf, Krapfen, Riesenbuchteln, Marmeladen, Würstel, Lakritze und Bananenwein oder auch Wein und Sturm wird es geben. Musik gibt es am Donnerstag um 14 Uhr von Frankie Fortyn Boogie Trio, am Freitag um 10 Uhr von Frankie Fortyn & Jassy Jazz und am Samstag um 10 Uhr von Rudi Staegers Dixielandband. Außerdem wird am Freitag um 14 Uhr die Erntedankkrone von der Musikkapelle Schrick präsentiert.

Dazu Stadträtin Ulli Sima: „Ich freue mich über diese Initiative des Marktamtes. Der Mottomarkt bietet kleinen, innovativen Unternehmen die Chance, ihre Produkte einem breitem Publikum auf dem Naschmarkt anzubieten. Und für die KundInnen des Marktes gibt es eine attraktive Erweiterung des Angebots. Eine schöne Idee, von der alle profitieren.“

„Der Naschmarkt ist etwas ganz besonders. Das vielfältige Angebot findet man in keinem Supermarkt“, ergänzt Markus Rumelhart, Bezirksvorsteher des 6. Wiener Gemeindebezirkes: „Die monatlichen Mottomärkte bieten zusätzlich noch ein kulturelles Rahmenprogramm. Die BesucherInnen können am Naschmarkt eine schöne Zeit verbringen und noch mehr genießen.“

Letzter Mottomarkt für heuer in Planung

Seit April werden die beliebten Mottomärkte am Naschmarkt, jeweils unter einem anderen Motto, abgehalten. Im Oktober, von 4.-6., wird der Hallo-Wien-Mottomarkt abgehalten. Um einen Standplatz können sich Unternehmen bei der Magistratsabteilung 59 bewerben.

Nähere Informationen gibt es bei der Lebensmittel-Hotline der MA 59 unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090 oder im Internet unter www.naschmarkt.wien.at.

