Wiener Stadthalle: Drübersprechen, von den Stars von Gestern, Heute und Morgen

Programmhighlights im Herbst

Es freut mich, diese beeindruckende Fachmesse bereits zum dritten Mal unter dem größten Kulturdach Wiens willkommen zu heißen. Wolfgang Fischer, Geschäftsführer Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Die Herbstsaison der Wiener Stadthalle beginnt mit der ersten Wiener Rednernacht „GEDANKENtanken“ am Samstag, 08. September und vermittelt „Bildung“, die Spaß macht. Oder: „Spaß, der bildet.“

Für Kurzentschlossene gibt es noch Restkarten für die beiden Ersatzkonzerte von Helene Fischer am Dienstag, 11. und Mittwoch, 12. September. Tickets für die beiden im Frühjahr verschobenen Konzerte behalten ihre Gültigkeit und die Platzeinteilung für die Ersatztermine wird 1:1 übernommen. Tickets für 13.02. gelten für 11.09. | Tickets für 14.02. gelten für 12.09.

Nick Mason präsentiert am Mittwoch, 19. September „Saucerful of Secrets“ - das psychodelische Frühwerk von Pink Floyd. Das Line-up: Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris und Dom Beken. Am Sonntag, 23. September gibt es unter dem Titel Jeff Lynne’s ELO die Ohrwürmer des Electric Light Orchester zu hören, von „Don’t bring me down“ bis „Shine A Little Love“.

Der bekannte iranische Singer|Songwriter, Gitarrist und auch Bassist Mohsen Yeganeh kommt am Samstag, 06. Oktober zum ersten Mal in die Wiener Stadthalle! Eine weitere Wiener Stadthallen Premiere erlebt Dariush Eghbali – auch "The Legend" genannt - am Mittwoch, 31. Oktober in der Halle F.

Am Mittwoch, 10. und Donnerstag, 11. Oktober steht das Fachevent Architect@Work am Programm der Wiener Stadthalle. Das exklusiv für Architekten, Innenarchitekten, Ingenieurbüros und Fachplaner aller Richtungen maßgeschneiderte Format schrieb in den letzten Jahren eine bislang beispiellose europäische Erfolgsgeschichte. Das exklusive Ausstellungskonzept bringt die Branche und all ihre Facetten zusammen. Hier wird entdeckt, erlebt und genetzwerkt, diesmal mit dem Fokus auf dem Topthema „Textil in der Architektur“.

Per Gessle - Gitarrist und Komponist von Roxette – ist mit der neuen Formation Per Gessle‘s Roxette auf Europa-Tour und präsentiert am Donnerstag, 18. Oktober alle Hits der Band, von „Listen To My Heart“ bis „Sleeping In My Car“. Den Song Contest der Jüngsten präsentiert der Kiddy Contest am Samstag, 20. Oktober. Für alle die für die Finalshow um 18 Uhr keine Tickets mehr bekommen gibt es um 14 Uhr die ganz offizielle Generalprobe, Tickets jetzt sichern!

Österreichs höchst dotiertes Tennisturnier – die Erste Bank Open 500 - geht in die vierte Runde. Von Samstag, 20. bis Sonntag, 28. Oktober schlagen in der Wiener Stadthalle die Topstars auf. Dominic Thiem ist bereits zum neunten Mal dabei und ihre Wien-Premiere werden Grigor Dimitrov, Nick Kyrgios und Kei Nishikori sowie „Young Guns“ wie Hyeon Chung und Frances Tiafoe feiern! Detaillierte Infos zur Spielerliste werden ab Mitte September bekanntgegeben.

Zu ihrem Bühnenjubiläum präsentieren maschek am Dienstag, 23. Oktober ihr Programm „Maschek XX - 20 Jahre Drüberreden" in der Halle F. Reden anderer Art schwingt gleich darauf Deutschlands berühmteste Poetry-Slammerin Julia Engelmann. Sie kommt auf ihrer Poesiealbum-Tour am Donnerstag, 25. Oktober in die Wiener Stadthalle.

Vorschau: Holiday on Ice ATLANTIS

Mit ATLANTIS zeigt Holiday on Ice atemberaubende Eis- und Luftakrobatik, fantastische Kostüme und überraschende Effekte in einer mitreißenden Live-Darbietung. Die beliebteste Eis-Show der Welt erreicht damit eine neue Dimension und lässt Holiday on Ice zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie werden. Holiday on Ice ATLANTIS kommt von Mittwoch, 16. bis Sonntag, 27. Jänner 2019 in die Wiener Stadthalle. Als Botschafter und Stargäste sind die beiden TV-Stars Valentina und Cheyenne Pahde - bekannt aus „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ und „Alles was zählt“ - exklusiv bei der Show am Mittwoch, 16. Jänner live dabei. Tickets sichern!

