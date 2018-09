Biotech Start-Up Cannhelp bringt neue CBD Produkte in die Apotheke: wasserlösliches CBD und CBD als Kapsel

Ab heute sind die in Österreich einzigartigen CBD Produkte in allen Apotheken und im Cannhelp Onlinestore verfügbar: Cannabidiol (CBD) als Kapsel und als wässrige Lösung.

Dem Wirkstoff Cannabidiol (CBD) der Nutzhanfgattung Cannabis sativa L. wird in Österreich viel Beachtung geschenkt, die Nachfrage an qualitativ hochwertigen CBD-Produkten hat sich seit dem letzten Jahr bereits verdoppelt. Neben den als Nahrungsergänzungsmittel zugelassenen CBD-Hanfölen bringt Österreichs CBD Pionier Cannhelp, der für seine nachgewiesen hohe Produktqualität, die durch ARGE-CANNA bestätigt ist, nun zwei neue Produkte auf den Markt: CBD als wässrige Lösung und CBD als Softgel Kapsel. Beide Produkte sind GMP (Gute Herstellungspraxis für Arzneimittel) zertifiziert, was besonders interessant für ÄrztInnen und ApothekerInnen ist. Sie tragen auch bereits das ARGE-CANNA Gütesiegel. Mit diesen Produktinnovationen zielt das Unternehmen auf den Ausbau seines bestehenden Kundensegments. Dieser soll durch die einfachere Dosierung der Kapseln bzw. die schnellere Wirkung des wasserlöslichen CBDs erfolgen.

Wasserlösliches CBD: Cannexol Aqua 2,5% CBD

Das schnell wirksame Cannexol Aqua 2,5% ist eine Alternative zu natürlichen CBD Vollspektrum-Hanfsamenölen. Grund dafür ist die hohe Absorptionsrate und Bioverfügbarkeit von Cannexol Aqua 2,5%, die alleine dadurch gewährt ist, dass die CBD Moleküle im Wasser schweben und dadurch im Vergleich zu Ölen von unserem Körper direkter aufgenommen werden.

Dieses Produkt ist auch geeignet für Personen, die THC nicht vertragen, da es keine Spuren von THC enthält. Der Unterschied liegt in der Rezeptur. Auf Hanföl basierte Produkte, denen CBD-Extrakt beigemengt wird, haben üblicherweise einen legalen THC Restgehalt. Cannexol Aqua 2,5% CBD ist ein Produkt auf Wasserbasis mit reinem CBD-Isolat. Es enthält daher keine Spuren von THC. Cannexol Aqua 2,5% CBD ist eines von wenigen Produkten auf Wasserbasis auf dem europäischen Markt, das vergleichsweise auch mild im Geschmack ist.

CBD als Kapsel: Cannexol Softgels 25mg (5%) Kapseln

Cannexol Softgels 25mg (5%) CBD sind leicht dosierbare Gelkapseln. Sie sind ideal für Menschen, die viel unterwegs sind und wurden auch speziell für Kundinnen entwickelt, die mit der Dosierung der Öle und wasserbasierten CBD Produkte Probleme haben. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kapseln geschmacksneutral sind, denn nicht jedem mundet der nussig und leicht bittere Geschmack des CBD. Die Kapseln enthalten neben Nutzhanfextrakt zusätzlich auch hochwertiges MCT Öl.



cannhelp GmbH ist ein österreichisches Biotechunternehmen und Hersteller von 100% natürlichen Cannabidiol (CBD) Produkten aus europäischem Nutzhanf. Die Produktpalette umfasst CBD Nahrungs- ergänzungsmittel mit der bekannten Marke CANNEXOL als Öl, Honig und Kapsel, sowie Aromatherapie Blüten, Kristalle und Kosmetik für private und geschäftliche KundInnen aus ganz Europa, darunter ÄrztInnen und ApothekerInnen. cannhelp Produkte werden exklusiv in Österreich hergestellt und sind mit dem unabhängigen Gütesiegel für CBD-haltige Produkte von ARGE-CANNA ausgezeichnet. Als österreichischer CBD Pionier wurde cannhelp 2015 gegründet, hat 10 MitarbeiterInnen und seinen Firmensitz in Wien. Für weitere Informationen über cannhelp besuchen Sie www.cannhelp.com.

