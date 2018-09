Hostel mit Aussicht: Alles neu im a&o Prag Rhea - Eröffnungsaktion mit teuflischen Preisen!

Nach 15 Monaten Komplettsanierung sind Zimmer, Bäder und Fahrstühle ebenso neu wie die Glasfassade und die großzügige Lobby. Zum Start kann man für nur 6,66 € in Prag übernachten.

Wien/Berlin (OTS) - Über ein Jahr lang war das a&o Hostel Prag Rhea im Umbau. Im Zuge der Sanierung wurden sämtliche Zimmer entkernt, neue Bäder eingebaut, Fahrstühle erneuert, die Fassade renoviert und die Lobby im neuen a&o-Design realisiert. Besonderes Herzstück der Renovierung sind die zu kleinen Wintergärten umgebauten Balkone und die große Fensterfront in der Lobby. Insgesamt investierte a&o 1,5 Mio. Euro in die umfangreiche Sanierung.

Um nach der Pause das a&o Prag Rhea gleich wieder gut zu füllen, hat man sich eine besondere Aktion überlegt: Übernachtungen im Mehrbettzimmer sind, solange der Vorrat reicht, zum einmalig guten Preis von 6,66 € verfügbar - nur bei Buchung direkt auf aohostels.com.



Das a&o Prag Rhea verfügt über 350 Einzel-, Doppel-, Familien- und Mehrbettzimmer und ist nur drei Gehminuten von der nächsten Bus-Station entfernt. Mit seiner zentralen Lage ist es sowohl für Gruppen als auch Familien, Paare oder Backpacker der perfekte Ausgangspunkt, um Prags schönste Seiten zu erkunden.

Das Designkonzept von Europas größtem Hostelanbieter a&o wurde von BWM Architekten entworfen und berücksichtigt sowohl die Anforderungen von Individualreisenden als auch Gruppenreisenden: Modern und funktional soll es sein, mit der Lobby als „Wohnzimmer“ für jedermann und lebendiger Treffpunkt für Reisende aus aller Welt.



In 350 Einzel-, Doppel-, Familien- und Mehrbettzimmer gibt es für jeden Platz. Sogar für den Bus auf dem hauseigenen Parkplatz. Für die Kleinen gibt es eine Kinderecke, für die Digital Nomads einen perfekt eingerichteten Coworking Space, für den Sparfuchs die Gästeküche, für das Date eine Snack-Bar und für die Fingerfertigen den Billardtisch. Ganz nach dem a&o-Motto – everyone can travel.

Lobby, Frühstücksraum und Außenbereich des a&o Prag Rhea wurden farblich neu gestaltet und ausgestattet, ebenso wie alle Gästezimmer und Flure. Bei den Zimmern steht der Wohlfühlcharakter im Vordergrund und es wurde besonderer Wert auf die Qualität der Betten gelegt, die BWM speziell für a&o entwickelt hat. Flexible Möbelelemente setzen bunte Farbakzente, ebenso wie Vorhänge und trendige Poufs.

