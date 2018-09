LIVINSPA Wealth of being powered by LIVINYOU – innovatives ganzheitliches SPA-Franchise erfolgreich bei Kitzbühel gestartet

Sandra Agerer, Expertin für Spa und ganzheitlich bewusstes Leben, entwickelte mit LIVINSPA ein einzigartiges ganzheitliches Spa-Konzept für Franchisenehmer.

Oberndorf (OTS) - Nach jahrelanger erfolgreicher Beratung der europäischen Spitzenhotellerie entwickelte Sandra Agerer ein einzigartiges ganzheitliches Spa-Konzept angelehnt an die Werte ihres Tochterunternehmens LIVINYOU. „Die Eröffnung des ersten LIVINSPA Standortes bei Kitzbühel ist ein Meilenstein für uns. LIVINSPA spiegelt die Erfahrung aus mehr als einem Jahrzehnt im Spabereich wieder“, freut sich die international renommierte Expertin für Spa und ganzheitlich, bewusstes Leben Sandra Agerer. LIVINSPA Wealth of being powerd by LIVINYOU wurde bewusst als Franchise Konzept im Spa-Bereich entwickelt. Franchisenehmer profitieren vom umfassenden Branchen Knowhow. Sämtliche Kennzahlen von der Einrichtung über die Mitarbeiterführung bis zum Controlling ermöglichen einen einfachen und gleichzeitig professionellen Einstieg in die Spa-Welt. Agerer: „Gerade für Hoteliers, die selbst keinen Spa-Bereich in ihrem Hotel betreiben möchten, bietet LIVINSPA die perfekte Ergänzung für das Angebot in ihrem Bade- und Wellnessbereich“.

Erster LIVINSPA bei Kitzbühel eröffnet

Die Umsetzung des ersten LIVINSPA in der Nähe von Kitzbühel basiert auf den Werten von LIVINYOU mit einem eigenem Pflege- und Behandlungskonzept. Alle verwendeten Produkte werden von LIVINYOU selbst entwickelt und hergestellt. Agerer: „LIVINSPAs sind ganzheitliche Orte der Wahrnehmung und der inneren Berührung. Geschaffen für Menschen, die ganz bewusst zur Ruhe und zum inneren Gleichgewicht finden möchten.“ Nach der Eröffnung des ersten LIVINSPA sind bereits weitere LIVINSPAs als Franchise in Planung.

Über LIVINYOU

LIVINYOU wurde 2012 von Sandra Agerer, Expertin für Spa und ganzheitlich, bewusstes Leben, gegründet und seit 2018 gemeinsam mit der Geschäftspartnerin Andrea Pichler geführt. LIVINYOU steht für die Entwicklung von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen in einem Wachstumsmarkt: Vegane, ganzheitliche und nachhaltige Lifestyle Produkte, die Innovation mit Ethik und Naturverbundenheit kombinieren. Ein ganzheitliches, holistisches Bewusstseinskonzept, das individuell auf jeden abstimmbar ist. Von Kopf bis Fuß, vom Herz bis zum Verstand, von der Bewegung zum Schlaf, von Klängen bis zur Stille, von Nahrungsmitteln bis zum Soulpower Retreat. LIVINYOU Produkte und Dienstleistungen sind auf eine stark wachsende Zielgruppe ausgerichtet, die genau weiß, was sie will und die Werte wie Transparenz und Akzeptanz im menschlichen Umgang unterstützt. Mit LIVINCHARITY unterstützt LIVINYOU Organisationen und Projekte, die das Verbindende fördern und ermöglichen.

LIVINYOU bietet für alle Interessierte die Ausbildung zum zertifizierten LIVINCARE Berater und zum LIVINREST Practicer an. Weiterführende Informationen unter https://www.livinyou.com/events.

