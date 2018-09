4GAMECHANGERS expandiert: "EUROPE meets ASIA" beim "4GAMECHANGERS Festival 2019" von 9.-11. April 2019 in Wien

Das internationale Digital-Festival von ProSiebenSat.1 PULS 4 für Influencer, Rebellen, Visionäre und Gamechangers expandiert und wird noch internationaler (4gamechangers.io).

Wien (OTS) - Das internationale Digitalfestival "4GAMECHANGERS" geht 2019 in seine bereits vierte Runde - und wird größer, vernetzter und globaler. Rückblick 2018: 12.000 BesucherInnen, 300 Speaker, 100 Partner und Sponsoren sowie mehr als 7 Millionen Euro Media-Investment.



NEW VISION 2019: EUROPE MEETS ASIA

Asiatische Top-Entscheider, Gründer, Investoren, Meinungsträger aus Wirtschaft, Politik und der digitalen Welt, treffen auf europäische CEOs, Investoren, Wirtschaftstreibende, Start-Ups sowie das Publikum des "4GAMECHANGERS Festival 2019". "4GAMECHANGERS" is building bridges: Im Herzen von Europa, im Media Quarter Marx in Wien, bildet "4GAMECHANGERS" die Drehscheibe in Richtung DACH-Region und dem (fernen) Osten.



Das 4GAMECHANGERS Festival in seiner Entwicklung. Von der Idee, zur Vision bis hin zu einem der größten und relevantesten Digital-Festivals Europas.



ProSiebenSat.1 PULS 4 CEO Markus Breitenecker: "Ich bin stolz auf unseren Weg, wie wir gemeinsam die '4GAMECHANGERS"-Vision verfolgen und weiterentwickeln. Das Motto EUROPE MEETS ASIA für 2019 verknüpft zwei Kontinente, beide auf ihre Weise innovativ, visionär und erfolgreich, und doch könnten beide nicht unterschiedlicher sein. Zeitgleich bringen wir Europa ins Spiel im globalen Wettbewerb zwischen Amerika und Asien."



Nina Kaiser, Co-Founder "4GAMECHANGERS Festival": " Das "4GAMECHANGERS Festival" ist die ganz große Bühne für digitale Entwicklungen, Start-Ups und Gamechanger. Mit dem neuen Motto erweitert 4GAMECHANGERS das Blickfeld und wir freuen uns auf viele neue, spannende Impulse aus dem nahen und fernen Osten."



Programm 4GAMECHANGERS Festival 2019 im Überblick:

Dienstag, 9. April *4STARTUPS*

Austria as a door opener to CEE & Asia: Entrepreneure, internationale und nationale Speaker, Start-Ups, supporting institutions, business angels, Investoren und Unternehmer - eine Zusammenkunft der Start-Up-Szene mit Keynote-Speeches, Panels und Sessions zu trending topics, pitching sessions und vielem mehr.

Mittwoch, 10. April *4FUTURE*

Teach and study the gerenation Z / listen and learn from Asia: Influencer, young speakers, die Generation Z - Was können junge Gamechanger Europas von ihren asiatischen Pendants lernen - und umgekehrt?

Donnerstag, 11. April *4GAMECHANGERS*

China/Asia: what to admire, what to fear: Der dritte Festival-Tag für Gamechanger aller Alters- und Zielgruppen, Start-Ups, Unternehmer, Stakeholder aus Wirtschaft, Industrie und Politik wie auch aus der Kunst-, Medien- und Entertainmentbranche, gipfelnd in der großen "4GAMECHANGERS Awardshow 2019".



Entertainment, Music, Start-Up-Booths und vieles mehr: am "4GAMECHANGERS Festival" präsentiert sich der Entertainment Court ganztägig mit Exhibitions von Corporates, Start-Ups, Designern und digitale Innovationen zum Angreifen und Testen. Täglich bis zu fünf Live-Acts und Comedians sowie DJ-Action.



VIPs und Stargäste der letzten Festival-Jahre u.a.: Sebastian Kurz, Randi Zuckerberg, David Wilkinson, Forest Whitaker, Alexander Van der Bellen, Margarete Schramböck, Conrad Albert, Hikmet Ersek, Bruce Dickinson, Niki Lauda, Gernot Blümel, Alex Tapscott, Ramshanker Krishnan, Die Fantastischen Vier, Richard David Precht, Birgit Lauda, Gerhard Zeiler, Katharina Schneider, Stefan Sagmeister, Tiffany Pham, Veit Dengler, Hansi Hansmann, Rea Garvey, Harald Mahrer, Ali Mahlodji, Anna Gasser, Hans-Peter Haselsteiner, Florian Gschwandtner, Alejandro Plater, Hermann Hauser, Oliver Holle, Fritz Jergitsch, Parov Stelar, Peter Bosek, KrappiWhatElse + KsFreakWhatElse, Heather Mills, Thomas Schaufler, Markus Kreisel, Gregor Schlierenzauer, Shermin Voshmgir, Stefan Pierer, Camo & Krooked, Damon Cronkey, Marie-Helene Ametsreiter, Markus Hengstschläger, Felix Krause, David Alaba, Conchita uvm.



4GAMECHANGERS kommt auch wieder ins TV - ab 5. September wöchentlich immer mittwochs um 23:45 Uhr auf PULS 4

Nach dem Festival ist vor dem Festival: "4GAMECHANGERS TV" für Wirtschafts-, Technologie- und Innovationsthemen gibt es ab Mittwoch, den 5. September auf PULS 4 als wöchentlichen Vorboten zum "4GAMECHANGERS Festival 2019". Unter der Sendungsverantwortung von Gundula Geiginger, und produziert gemeinsam mit TV Salon, beleuchtet Moderatorin Isabella Richtar Wirtschafts-, Technologie- und Innovationsthemen und bittet namhafte Persönlichkeiten aus heimischen und internationalen Unternehmen zum Talk - immer mittwochs um 23:45 Uhr direkt nach "Pro und Contra" auf PULS 4.



