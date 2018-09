Neues Volksblatt: "Netz-Falle" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 4. September 2018

Linz (OTS) - Die Unmittelbarkeit der Kommunikation ist das große Atout der „Social Media“ — und sie ist zugleich die größte Falle. Denn die Verlockung, dass man das Denken den Fingern überlässt, die etwas twittern, kommentieren oder die Fotos hochladen, ist offenbar allzu groß. Was für den Meinungs-Blödsinn gilt, der im Netz abgesetzt wird, gilt im Übrigen auch für die vermeintlich unzensurierten Informationen: Nicht, dass Donald Trump Recht hat, wenn er jeden zweiten, ihm missliebigen Satz als Fake News bezeichnet, aber journalistisch sorgfältig aufbereitete Information (und auch als solche deklarierte Meinung) findet man anderswo — etwa in der „Old-Fashioned“ Tageszeitung.

Bewegen sich Privatpersonen mit fragwürdigen Tweets oder sonstigen bedenklichen Statements höchstens auf rechtlichem Glatteis, so gilt für Politiker oder andere in der Öffentlichkeit stehende Personen zudem noch ein moralischer Maßstab. Mit anderen Worten: Was am Stammtisch als Zote für schenkelklopfendes Gelächter sorgen mag, kann im Netz ganz andere Reaktionen auslösen. Auch Efgani Dönmez hat erkennen müssen, dass er im Moment des Absetzen seines Tweets die Deutungshoheit über seine Feststellung verloren hat. Ob so gemeint oder missverstanden, wie Dönmez meint: Der von der ÖVP-Spitze eingemahnte „respektvolle Umgang miteinander“ ist aus einem zweideutig formulierten Tweet nicht ablesbar.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at