Leichtfried/Einwallner zu Bösch: Kurz hat Kontrolle über FPÖ komplett verloren

SPÖ-Abgeordnete schockiert über blaue Kriegsfantasien

Wien (OTS/SK) - „Zu einem absoluten Debakel hat sich die österreichische EU-Ratspräsidentschaft entwickelt. Neben dem Vorwurf, dass Österreich bis dato keine Resultate auf EU-Ebene geliefert hat, schlägt die FPÖ jetzt eine europäische Invasion in Nordafrika vor. Damit ist nach dem Hochzeitsdebakel der nächste außenpolitische Tiefpunkt freiheitlicher Fehltritte erreicht. Dem Bundeskanzler ist die Situation vollkommen entglitten. Kurz hat jegliche Kontrolle über seinen Koalitionspartner verloren und ist verantwortlich dafür, dass das neutrale Österreich jetzt als Kriegstreiber in der EU wahrgenommen wird“, so der SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried zu den jüngsten Äußerungen des Vorarlberger FPÖ-Abgeordneten Bösch.*****

„Die FPÖ fordert damit ganz offen Krieg. Dieser Tabubruch zeugt davon, dass man in der FPÖ wenig aus der Geschichte gelernt hat. Böschs Partei stellt den Verteidigungsminister. Damit hat der Aufruf zur militärischen Intervention eine besondere Brisanz. Die Neutralität ist bei der FPÖ offenbar nichts mehr wert", so der Vorarlberger SPÖ-Nationalratsabgeordnete Reinhold Einwallner. Gerade während der EU-Ratspräsidentschaft stehe Österreich im internationalen Fokus: „So eine Entgleisung kann vom Bundeskanzler nicht ignoriert werden. Die FPÖ beschädigt das Ansehen Österreichs damit massiv.“ (Schluss) up

