ORF SPORT + mit der Live-Übertragung von den Tennis-US-Open

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 4. September 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom „Match of the Day #9“ bei den US Open (Spielauswahl und Uhrzeit offen), das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom UCI Mountainbike-Weltcup La Bresse 2018 um 19.30 Uhr, vom Ironman 70.3 Zell am See um 20.15 Uhr, vom Junior Grand Prix im Eiskunstlaufen Linz 2018 um 20.45 Uhr, von der Beachvolleyball-Major Series Hamburg 2018 um 21.15 Uhr und vom Red Bull Air Race Russland 2018 um 22.10 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die US Open, das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres, werden noch bis 9. September in Flushing Meadows in New York ausgetragen. Bei den Herren siegte im vergangenen Jahr der Spanier Rafael Nadal im Finale gegen den Südafrikaner Kevin Anderson mit 6:3, 6:3 und 6:4. Sloane Stephens war bei den Damen in einem US-Finale gegen ihre Landsfrau Madison Keys mit 6:3 und 6:0 erfolgreich.

ORF SPORT + überträgt bis 6. September täglich das „Match of the Day“ live. Das Spiel wird jeweils kurzfristig ausgewählt. Am 7. September um 22.00 Uhr stehen die Semifinalspiele der Herren, am 8. September um 21.55 Uhr das Finale der Damen und am 9. September um 22.00 Uhr das Finale der Herren live auf dem Programm von ORF SPORT +. Kommentator ist Oliver Polzer.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

