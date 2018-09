NEOS: Ausschluss von Efgani Dönmez richtiger Schritt

Niki Scherak: „Derart sexistische Aussagen haben im Parlament nichts verloren. Es ist ein richtiger Schritt, dass Dönmez nun aus dem ÖVP-Klub ausgeschlossen wird.“

Wien (OTS) - Positiv überrascht reagiert der stellvertretende NEOS-Klubobmann Niki Scherak auf den heute bekannt gewordenen Ausschluss von Efgani Dönmez aus dem ÖVP-Parlamentsklub: „Derart sexistische und inakzeptable Aussagen haben im Parlament nichts verloren. Es ist ein richtiger Schritt, dass Dönmez nun aus dem ÖVP-Klub ausgeschlossen wird.“ Scherak wünscht sich in diesem Zusammenhang, dass ein solches Verhalten generell Folgen haben sollte: „Wir brauchen endlich einen Verhaltenskodex für Parlamentarier, so etwas darf auch in Zukunft nicht ohne Konsequenzen bleiben. Die Regierungsparteien dürfen sich hier nicht verwehren. Gewählte Vertreterinnen und Vertreter haben immerhin eine Vorbildfunktion.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu