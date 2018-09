VP-Schwarz/Arnoldner: Fortbestand des Puppentheaters sichern!

Wiener Institution für Familien retten - Stadtregierung muss bei Suche nach Kaufmännischen Direktor unterstützen

Wien (OTS) - „Die angekündigte Schließung des Puppentheaters in der Wiener Urania nach 68 Jahren ist ein herber Schlag für alle Generationen. Das Theater mit Kasperl, Pezi und Co ist eine Wiener Institution, die Kindern und Erwachsenen große Freude bereitet. Der Fortbestand muss unbedingt gesichert werden“, so ÖVP Wien Familiensprecherin Gemeinderätin Sabine Schwarz und ÖVP Wien Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner, die selbst mit ihren Kindern Fans des Puppentheaters sind.

Schwarz und Arnoldner fordern die Stadt Wien auf, tätig zu werden. „Die Stadtregierung muss den Erhalt unbedingt forcieren und sich bei der Suche nach einem Kaufmännischen Direktor aktiv einbringen. Das ist der einzige Weg, um das Theater für Wien und seine Fans auch für zukünftige Generationen zu sichern.“

