„Wir RADLn in die Kirche!“

Aktion am 16. September für klimafreundliche Mobilität

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Aktion „Wir RADLn in die Kirche“ findet heuer bereits zum sechsten Mal statt. Gläubige sind aufgerufen, ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen und den Gottesdienst am Sonntag den 16. September mit dem Fahrrad zu besuchen. Das Ziel ist, möglichst viele Menschen zum Radfahren im Alltag zu bewegen.

„Die Hälfte unserer täglichen Wege ist kürzer als fünf Kilometer. Eine Strecke, die sich bequem mit dem Fahrrad zurücklegen lässt, was wiederum der Umwelt zugutekommt. Darauf möchten wir am 16. September aufmerksam machen und rufen alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auf, in die Kirche zu radeln“, lädt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf zum Mitmachen ein. Wer mit dem Rad fährt, schont die Umwelt und macht dabei auch noch Bewegung.

Auch in diesem Jahr haben sich bereits über 70 Pfarrgemeinden zu der gemeinsamen Aktion von Land Niederösterreich und der Initiative „RADLand Niederösterreich“ angemeldet. Unterstützer sind auch heuer wieder die Katholische Aktion der Diözese St. Pölten, das Umweltbüro der Erzdiözese Wien und die Evangelische Kirche Niederösterreich.

In den Zeitraum zwischen 1. September (Tag der Schöpfung) und 4. Oktober (Gedenktag des Heiligen Franz von Assisi) fällt die christliche Schöpfungszeit. Jedes Jahr bietet sie für die Gläubigen aller Konfessionen die Gelegenheit, sich eines nachhaltigen Lebensstils und der Verantwortung für Gottes Schöpfung besonders zu besinnen.

Vom 16. bis 22. September findet jedes Jahr die Europäische Mobilitätswoche mit dem autofreien Tag statt. Die Aktion „Wir RADLn in die Kirche“ ist ein wichtiger Beitrag aus Niederösterreich. „In zahlreichen europäischen Städten und Gemeinden finden Aktionen wie ‚RADLn in die Kirche‘ statt. Ziel der Europäischen Mobilitätswoche ist es, der Bevölkerung klimafreundliche Mobilität schmackhaft zu machen, und das unterstützen wir im ‚RADLand Niederösterreich‘ gerne“, erklärt Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ. Genau wie das gemeinsame Radfahren stärkt auch die Gemeinschaft beim Pfarrfest den Zusammenhalt. Deshalb wird auch heuer wieder unter allen teilnehmenden Pfarren ein Gutschein im Wert von 500 Euro für das nächste Pfarrfest verlost.

Wer kein eigenes Fahrrad besitzt, kann sich für den Weg zum Gottesdienst und auch während der gesamten Mobilitätswoche kostenlos ein Rad bei „nextbike“ ausleihen. Das Fahrradverleihsystem ist an über 198 Stationen in Niederösterreich zu finden und die Flotte umfasst 900 Räder. Eine einmalige Registrierung über die „nextbike“-Hotline unter 02742 22 99 01, die App oder unter www.nextbike.at genügt, und es kann losgehen.

Nähere Informationen: Büro LH-Stv. Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-12704, E-Mail lhstv.pernkopf @ noel.gv.at, bzw. Energie- und Umweltagentur NÖ, Philipp Hebenstreit, Telefon 02742/219 19, E-Mail philipp.hebenstreit @ enu.at, www.enu.at, www.radland.at, E-Mail radland @ enu.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse