Holzleitner zu EU-Jugendrat: Europaweite Jugendausbildungsgarantie nach österreichischem Vorbild

SPÖ-Jugendsprecherin fordert Taten gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Eva-Maria Holzleitner fordert anlässlich des heute stattfindenden informellen EU-Jugendrats „eine europaweite Jugendausbildungsgarantie nach österreichischem Vorbild“. „Die letzte SPÖ-geführte Bundesregierung hat mit der Ausbildungsgarantie bis 25 Jahre eine nachhaltige Maßnahme gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit gesetzt. Der aktuelle Rückgang der Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen bestätigt die Sinnhaftigkeit“, so Holzleitner am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Sie fordert in diesem Zusammenhang von der österreichischen Bundesregierung im Rahmen der Ratspräsidentschaft „gemeinsam für eine Senkung der Jugendarbeitslosigkeit in der EU zu kämpfen“. ****

Insbesondere in Griechenland, Spanien und Italien liegt die Jugendarbeitslosigkeit noch immer deutlich über 30 Prozent. (Griechenland: 39,7 Prozent; Spanien: 33,4 Prozent; Italien: 30,8 Prozent). „Sieben Millionen Jugendliche in Europa sind weder in beruflicher oder schulischer Ausbildung,m noch in Beschäftigung. Diese jungen Menschen brauchen dringend eine Perspektive, die Ausbildung und Job bietet, um sich eine sichere Existenz aufbauen zu können“, so die SPÖ-Abgeordnete, die dringend vor Kürzungen der Mittel für den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit warnt. (Schluss) mr/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at