Lotto: Vierfachjackpot mit 5,1 Millionen Euro am Mittwoch

Mindestens 500.000 Euro im LottoPlus Topf, und Joker Jackpot mit 500.000 Euro

Wien (OTS) - Die Lotto Ziehung am Sonntag wies verblüffende Parallelen zu jener vom Mittwoch davor auf. Denn mit 16, 31 und 45 wurden drei Zahlen gezogen, die auch am Mittwoch schon aus dem Trichter rollten. In Kombination mit 2, 15 und 37 ergab das dann „sechs Richtige“, die – neuerlich – auf keinem Wettschein angekreuzt waren. Somit wurde aus dem Dreifach- nun ein Vierfachjackpot, und am kommenden Mittwoch geht es beim Sechser um rund 5,1 Millionen Euro.

Es ist übrigens der vierte Vierfachjackpot im heurigen Jahr, und die ersten drei endeten jeweils mit zwei Sechsern.

Acht Spielteilnehmer knackten am Sonntag den Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils mehr als 37.700 Euro. Vier Niederösterreicher, ein Wiener, ein Steirer und ein win2day-User waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Tiroler mit einem Normalschein.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus, wo der erste Gewinnrang wieder auf eine halbe Million Euro aufdotiert wurde, gab es keinen Sechser; Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt, die jeweils rund 8.200 Euro gewannen. Auch bei der nächsten Ziehung am Mittwoch sind für den Sechser Gewinnrang wieder 500.000 Euro garantiert.

Joker

Beim Joker gab es keine Quittung mit der richtigen Zahlenkombination. Damit geht es am Mittwoch um einen Jackpot, der rund 500.000 Euro schwer sein wird.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 2.9.2018

4fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.705.922,97 – 5,1 Mio. warten 8 Fünfer+ZZ zu je EUR 37.711,40 118 Fünfer zu je EUR 1.616,20 310 Vierer+ZZ zu je EUR 184,50 6.025 Vierer zu je EUR 52,70 8.077 Dreier+ZZ zu je EUR 17,70 100.207 Dreier zu je EUR 5,70 355.940 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 15 16 31 37 45 Zusatzzahl: 21

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 2.9.2018:

kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 72 Fünfer zu je EUR 8.168,80 3.545 Vierer zu je EUR 22,20 60.239 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 6 13 33 35 38

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 2.9.2018:

JP Joker, im Topf bleiben EUR 258.528,57 – 500.000,- Euro warten 18 mal EUR 8.800,00 122 mal EUR 880,00 1.126 mal EUR 88,00 12.875 mal EUR 8,00 128.020 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 3 2 4 0 5

