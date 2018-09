„DIE.NACHT“: „Gäste, Gäste, Gäste“ bei „Willkommen Österreich“ in ORF eins

Danach: „Sommerkabarett“ mit Lukas Resetarits mit „70er – leben lassen“

Wien (OTS) - „DIE.NACHT“ im Sommer – am Dienstag, dem 4. September 2018, gibt es um 22.00 Uhr in ORF eins bei „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ ein Wiedersehen mit den auffälligsten, spannendsten und unterhaltsamsten Gesprächen der vergangenen Jahre – diesmal mit Peter Rapp, Ina Müller, Thomas Müller und Barbara Stöckl. Gleich danach um 22.30 Uhr steht nochmals Lukas Resetarits mit „70er – leben lassen“ auf dem „Sommerkabarett“-Programm von „DIE.NACHT“.

„DIE.NACHT“ am 4. September im Überblick

„Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ um 22.00 Uhr

Auch in dieser Ausgabe gibt es ein Wiedersehen mit vier ganz besonderen Gästen von Stermann und Grissemann: Peter Rapp erzählt den Moderatoren, warum er als Frosch im Milchglas nicht ertrinken würde und warum ein Buch über sein ganzes aufregendes Leben nicht einmal 200 Seiten füllt. Ina Müller revoltiert gegen ihren Gästeplatz und spricht unter anderem über offene Hemden und Stermanns ganz persönliche Merkmale. Auf Müller folgt Müller: Thomas Müller, der bekannte Profiler, spricht über Kannibalen, Säuremörder und übertriebene Erwartungen in die Psychologie. Zuletzt vertreibt Barbara Stöckl Grissemann aus dem Studio, indem sie anfängt, ihn über sein seltsames Leben zu befragen.

Sommerkabarett – Lukas Resetarits: „70er – leben lassen“ um 22.30 Uhr

Der 70er im Titel des nagelneuen Resetarits-Programms ist doppeldeutig: Einerseits ist dieser runde Geburtstag von ihm erreicht – und somit ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Andererseits und vornehmlich geht es ihm aber um die 70er Jahre. Was ist seither verloren gegangen, was wurde dazugewonnen? Ein ebenso pointierter wie philosophischer Abend.

Zum Abschluss des ORF-„Sommerkabaretts“ steht am Freitag, dem 7. September, Klaus Eckel mit „Zuerst die gute Nachricht“ auf dem Programm. Das „Sommerkabarett“ ist jeweils am Dienstag danach im Rahmen von „DIE.NACHT“ nochmals in ORF eins zu sehen.

Wer bei der Aufzeichnung der ORF-III-Sendung „Kabarett im Turm“ dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben. Aufzeichnungstermine 2018: 5. September (Flüsterzweieck, Blonder Engel), 6. September (Sigrid Spörk, Dornrosen) und 7. September (Rudi Schöller, Dieter Chmelar).

Andreas Vitásek, Viktor Gernot, Thomas Stipsits, Eva Maria Marold und Andreas Rebers sind die Protagonisten des nächsten großen „Kabarettgipfel“-Treffens in der Wiener Stadthalle am 3. und 4. Dezember. Karten dafür sind unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com, www.wienticket.at sowie www.oeticket.at erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at