AVISO | PK NEOS Wien: Bildungsrevolution für Wien | Mi, 5.9.2018 | 10:00 Uhr

Mit Christoph Wiederkehr und Bettina Emmerling

Wien (OTS) - Öffentliche Schulen sind gerade in Wien mit einer Vielzahl an Problemen konfrontiert. Zum Schulbeginn stellen der designierte NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr und Bildungssprecherin Bettina Emmerling aktuelle Zahlen zu den Wiener Schulen vor. Sie verdeutlichen u.a. die unterschiedlichen Bildungschancen in den 23 Bezirken.

Die Medienvertreter_innen sind dazu sehr herzlich eingeladen.

PK NEOS Wien: Bildungsrevolution für Wien

Datum: 05.09.2018, 10:00 Uhr

Ort: NEOS Wien-Rathausklub

Landesgerichtsstraße 10/2. Stock, 1010 Wien, Österreich

