August 2018: Arbeitslosigkeit sinkt deutlich um 10,2 %, Beschäftigung legt um mehr als 2% zu

Eichtinger / Hergovich: Entspannung auch bei den über 50-Jährigen (-996 od. -5,2%) und Langzeitarbeitslosen (-19,6%)

St. Pölten (OTS/NLK) - „In Niederösterreich stehen Ende August 48.697 Arbeitslose bei den AMS-Geschäftsstellen in Vormerkung. Dies entspricht einem Minus von 5.523 Personen oder -10,2% gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Dieser erfreuliche Trend der letzten Monate mit einer steigenden Beschäftigung und der sinkenden Arbeitslosigkeit setzt sich auch im letzten Monat fort“, so der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger und führt weiter aus: „Die Arbeitslosenquote im August 2018 ist auf 7,1% gesunken. Diesen niedrigen Wert hatten wir zuletzt vor fünf Jahren. Die Entwicklungen am niederösterreichischen Arbeitsmarkt zeigen, dass die gute Zusammenarbeit zwischen dem Land NÖ und dem AMS NÖ funktioniert und unsere arbeitsmarktpolitische Ausrichtung stimmt.“

„So wie der Juli bringt uns auch der August wieder positive Nachrichten vom NÖ Arbeitsmarkt. Die Beschäftigung entwickelt sich weiterhin in die richtige Richtung: Erste Schätzungen zeigen uns, dass man im August mit ca. 633.000 unselbstständig Beschäftigten rechnen kann – ein unglaubliches Plus von 2,1 Prozent (+13.000). Auch in diesem Monat können wieder alle Bereiche davon profitieren. Die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Jugendlichen ist im Vorjahresvergleich um 14,6% und damit weiterhin sehr deutlich gesunken (-865). Bei den Älteren (50plus) konnte die Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich um 5,2% (-996) auf 18.168 und bei Langzeitarbeitslosen um 19,6% (-2.617) gesenkt werden. Die positive Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage ist sehr erfreulich und zeigt uns, dass wir in Niederösterreich den richtigen Weg gehen, um die Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen zu unterstützen“, berichtet Landesrat Eichtinger.

„Besonders erfreulich ist auch, dass es dem AMS NÖ gelungen ist, bisher benachteiligte Gruppen wie ältere Arbeitskräfte und Langzeitarbeitslose in den Konjunkturaufschwung einzubeziehen. Im Laufe des heurigen Jahres haben unsere Beraterinnen und Berater bereits 446.880 Vermittlungsvorschläge gemacht, um 22,5% mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus ist in NÖ heuer bereits um 8% mehr älteren Arbeitslosen der Wiedereinstieg ins Erwerbsleben gelungen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das ist österreichweit die mit Abstand größte Steigerung“, analysiert Hergovich.

Die österreichische Wirtschaft wächst weiterhin kräftig. Das BIP-Wachstum liegt über dem Durchschnitt des Euro-Raumes. Diese Entwicklung sorgt nach wie vor für sehr erfreuliche Arbeitsmarktdaten und verstärkt somit den positiven Trend am niederösterreichischen Arbeitsmarkt.

