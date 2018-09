dm fördert Projekte für Kinder und Jugendliche

dm {miteinander} mehr erleben – 20 Initiativen in ganz Österreich

Salzburg/Wals (OTS) - Vor zwei Jahren startete dm Österreich die Initiative {miteinander}. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von dm drogerie markt förderte das Unternehmen 40 soziale Projekte in ganz Österreich. Nun wird diese Initiative wiederholt und unterstützt 2019 Projekte für Kinder und Jugendliche. Ab September sind wieder alle Mitarbeiter, Kunden und Partner von dm eingeladen, ihre Ideen einzureichen. Realisiert werden 20 Initiativen, die von einer Jury und dm Kunden ausgewählt werden.



Salzburg/Wals, 4. September 2018. Die Jubiläumsinitiative {miteinander} von dm drogerie markt realisierte vor zwei Jahren 40 soziale, kulturelle und ökologische Initiativen. An dieses Erfolgsprojekt wird nun angeknüpft: Ab September dreht sich bei dm unter dem Motto {miteinander} mehr erleben alles um die Unterstützung kreativer Kinder- und Jugendprojekte.

Start der Einreichphase für Kinder- und Jugendprojekte

Von 3. September bis 16. November 2018 können soziale, kulturelle, ökologische und pädagogische Kinder- und Jugendprojekte auf der Plattform www.dm-miteinander.at eingereicht werden. „Miteinander wirken und füreinander da sein – das sind zentrale Werte bei dm drogerie markt, die wir an Kinder und Jugendliche in Österreich vermitteln wollen. Besonders im Umfeld unserer Filialen unterstützen wir daher als Partner vor Ort Kinder- und Jugendprojekte. Wir rufen Mitarbeiter, Kunden und unsere Partner auf, jetzt ihre Projekte einzureichen, und freuen uns schon auf die neue {miteinander} Zeit“, so dm Geschäftsführer Harald Bauer. Alle Initiativen werden auf der Online-Plattform gesammelt, präsentiert, ausgewählt und schließlich auch während der Umsetzungsphase begleitet.

{miteinander} mehr erleben und Zukunft gestalten

Ob ein Biotop im Garten einer Betreuungseinrichtung, ein Forschungslabor oder ein Sprachenworkshop für Kinder und Jugendliche – für die neue Initiative gibt es nur wenige Vorgaben. Einzige Voraussetzungen sind:

regionaler Bezug zu einer dm Filiale

klar definierte Ziele und Zielgruppen

Umsetzungsphase von März bis Juli 2019

direkter und nachhaltiger Nutzen

dm drogerie markt – soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit

Wie schon die erste {miteinander} Initiative ergänzt auch dieses neue Projekt den seit 2011 bestehenden „mehr vom leben tag”. Neben diesem zusätzlichen Urlaubstag für dm Mitarbeiter zum persönlichen Engagement für den guten Zweck, gibt es weitere soziale Projekte wie dm Starke Freunde oder die dm babybeihilfe. Ökologisches Handeln wird bei allen Entscheidungen im Unternehmen mitbewertet und berücksichtigt – Vertreter aus allen Bereichen nehmen sich des Themenfelds ökologische Nachhaltigkeit an. Mehr Informationen dazu gibt es unter: www.dm-drogeriemarkt.at/verantwortung

