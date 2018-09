Karrieremeldung: Nikolaus Piza ab sofort neuer CFO von McDonald's Österreich

Brunn am Gebirge (OTS) - Nikolaus Piza (44) verantwortet ab sofort als neuer Director Finance und Logistics die Finanzen von McDonald’s Österreich und ist damit für Budgetprozesse, Controlling, Recht, Logistik und Einkauf des Systemgastronomie-Marktführers zuständig. Er folgt auf Ulrike Rohr, die die Position im Mai 2014 übernommen hatte und auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlässt.

„Mit Nikolaus Piza haben wir einen Finanzexperten an Bord, der neben langjähriger Erfahrung im Bereich Planung und Controlling fundierte Expertise als Prokurist und Stratege mitbringt“, so Managing Director McDonald’s Österreich Isabelle Kuster.

Der gebürtige Wiener bringt mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung in verschiedenen Finanzführungspositionen markführender Unternehmen (LEGO, Heineken, Mondi) mit. Für den LEGO Finanzvorstand war er Business Partner in London und verantwortlich für Planung und Controlling sowie BI-Projekte. Davor arbeitete Piza fast zehn Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen im Heineken-Konzern, unter anderem als globaler Controlling-Direktor in der Zentrale in Amsterdam sowie als Finanz- und Supply-Chain Direktor der Heineken Deutschland in Berlin. In den Jahren davor war er als Finance-Manager der Mondi-Gruppe für die Region CEE tätig. In seiner bisherigen Berufslaufbahn konnte sich Nikolaus Piza eine umfangreiche Finanzexpertise aneignen, insbesondere im Controlling, in Strategie, Mergers & Acquisitions und Growth Management. Sein Studium absolvierte Piza an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie an der H.E.C. Paris und an der Johns Hopkins University in Bologna.

„Mit einem Umsatz von 621 Millionen Euro im Jahr 2017 ist McDonald‘s Österreich klarer Marktführer in einem spannenden Wachstumsmarkt. Ich freue mich, in meinem Verantwortungsbereich und mit einem tollen Team zur weiteren erfolgreichen Geschäftsentwicklung beizutragen und die wirtschaftlichen Grundlagen für die Innovationsstärke des Unternehmens weiter zu optimieren“, so Nikolaus Piza.

Über McDonald’s Österreich

McDonald’s Österreich betreibt aktuell 193 Restaurants und beschäftigt 9.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2017 einen Umsatz von 621 Millionen Euro. Die für das gesamte Produktsortiment verwendeten Rohstoffe stammen zu einem überwiegenden Teil aus Österreich und McDonald’s ist der größte Gastronomie-Partner der österreichischen Landwirtschaft. Weitere Informationen auf www.mcdonalds.at

