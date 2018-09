Arbeitsmarkt: Deutlicher Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit

Integrative Maßnahmen des BMASGK bringen erstmals so viele Menschen mit Behinderungen in Beschäftigung wie noch nie – Allgemein positiver Trend am Arbeitsmarkt hält weiter an

Wien (OTS) - Die gute Entwicklung am österreichischen Arbeitsmarkt hält auch im August weiter an. Gegenüber dem Vorjahr sank die Arbeitslosigkeit zuletzt um 7,5 Prozent (-23.306 Personen) auf 288.186 beim AMS vorgemerkte Personen. Inklusive der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Schulungen des AMS betrug die Zahl der Vorgemerkten am 1. September 2018 insgesamt 344.651 – das bedeutet einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr 8,0 Prozent (-30.141). Mit einem massiven Rückgang von 16,1 Prozent können besonders Langzeitarbeitslose von der guten Arbeitsmarktlage profitieren. Das gilt auch für Jugendliche (-11,9%) sowie Österreicherinnen und Österreicher (-10%). Geringere Rückgänge der Arbeitslosigkeit konnten bei älteren Arbeitssuchenden (-3,9%), Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen (-3,3%) sowie Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft (-0,9%) verzeichnet werden. Damit liegt die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition bei 7,0 Prozent (-0,7%) bzw. nach internationaler Erhebungsmethode gemäß EUROSTAT bei 4,9 Prozent (-0,5%; Daten für Juli 2018). ****

Der aktuelle Trend zeigt sich sowohl am Beschäftigungsstand von rund 3,81 Millionen Beschäftigten (+86.000), als auch an der hohen Nachfrage der Betriebe nach Arbeitskräften: Ende August waren 79.354 Arbeitsplätze (+28,3% bzw. +17.486 Stellen) mehr als im Vorjahr sofort verfügbar. Auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Schulungen des AMS ist ein Rückgang von 6.835 Personen zu verzeichnen. Damit befinden sich derzeit 56.465 Personen in einer Schulung des AMS. Davon entfallen rund 43 Prozent auf Ausländerinnen und Ausländer, von denen wiederum rund 51 Prozent Asylberechtigte oder Personen mit subsidiärem Schutz waren. Bei den Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten verringerte sich die Zahl der AMS-Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer um -8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Erstmals positive Arbeitsmarktentwicklung für Menschen mit Behinderungen

Vor allem Menschen mit Behinderung profitieren erst seit diesem Jahr spürbar von der guten Arbeitsmarktlage. Im August sank die Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe um 4,5 Prozent. Die im Regierungsprogramm vorgesehenen Maßnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen werden damit belegt. Das sichert nicht nur eine umfassende Teilhabe, sondern neben dem regelmäßigen Einkommen auch Selbstvertrauen, Wertschätzung und soziale Kontakte.

„Es ist unabdingbar, die Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderungen nachhaltig zu verbessern und hier sind wir auf einem guten Weg“, zieht Bundesministerin Hartinger-Klein eine positive Bilanz, denn im Jahr 2018 konnte die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen bereits um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum reduziert werden. 15.463 Personen mit Behinderung wurden heuer bereits in Förderungen des AMS, die von der Qualifizierung und Unterstützung bis zur Beschäftigungsförderung reichen, einbezogen. Für diese Maßnahmen werden heuer rund 55 Millionen Euro, für Menschen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen rund 283 Millionen Euro aufgewendet. Für Projekt- und Individualförderungen sowie die integrativen Betriebe, in denen ca. 1.900 Menschen mit Behinderungen beschäftigt sind, sind im Jahr 2018 rund € 232 Mio. vorgesehen. Durch Projekte wie Produktionsschulen, Jugendcoaching, Jobcoaching und Arbeitsassistenz werden junge Menschen mit Behinderungen zielgerichtet an den Arbeitsmarkt herangeführt und Unternehmen bei ihrer Beschäftigung unterstützt.

„Diese Entwicklung ist sehr erfreulich, aber trotzdem ist es wichtig, die bestehenden Maßnahmen im Sinne des Regierungsprogrammes weiterzuentwickeln und auszubauen sowie neue, personenzentrierte und unternehmensorientierte Schritte zur Sensibilisierung und Anreizsetzung zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen zu setzen“, so die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz abschließend.

Lehrstellenmarkt zeigt weiter regionale Unterschiede

Am Lehrstellenmarkt zeigt sich neben demographischen Trends und wirtschaftlicher Entwicklung auch Ende August noch ein jahreszeitlicher Effekt: Ohne die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der überbetrieblichen Lehrausbildung standen 8.390 sofort verfügbare Lehrstellensuchende den 6.653 gemeldeten, sofort verfügbaren Lehrstellen gegenüber. Die Lehrstellenlücke liegt damit bei 1.737 (-949 gegenüber Vorjahreswert) Es zeigen sich wiederum deutliche Unterschiede nach Bundesländern: Ist in Vorarlberg das Verhältnis zwischen Suchenden und Lehrstellen nahezu ausgeglichen, stehen in Tirol jedem unverzüglich verfügbaren Lehrstellensuchenden fast drei sofort verfügbare Lehrstellen gegenüber, in Wien kommen hingegen rund sechs Lehrstellensuchende auf eine sofort verfügbare offene Lehrstelle. Insgesamt sank die Jugendarbeitslosenquote nach EUROSTAT leicht auf 9,4 Prozent (-0,1% – Daten von Juli 2018).

Tirol und Steiermark weiterhin Spitzenreiter

Die größten Rückgänge der Arbeitslosigkeit gab es – wie in den Vormonaten – in Tirol (-15,5%) und der Steiermark (-13,0%). Überdurchschnittliche Rückgänge verzeichnen auch Oberösterreich (-11,4%), Niederösterreich (-10,2%), das Burgenland (-9,0%), sowie Kärnten (-8,6%). In der Betrachtung nach Branchen, kann Ende August 2018 die Bauwirtschaft mit 11,6 Prozent weniger arbeitslos vorgemerkten Personen den größten Rückgang verzeichnen. Auch in der Warenproduktion ging die Zahl der arbeitslos vorgemerkten um -11,5 Prozent zurück. Die AMS-Vorgemerktenzahlen aus der Tourismusbranche (-10,3%) und dem Handel (-9,5%) wiesen Ende August ebenso überproportionale Rückgänge auf. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Arbeitskräfteüberlassung entwickelte sich mit -7,3 Prozent ebenfalls positiv. (Schluss)

