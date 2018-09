DAS GELD

Neue Dauerausstellung im Geldmuseum der OeNB ab 5. September 2018

Wien (OTS) - Zum 15-jährigen Jubiläum des Geldmuseums der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) wurde die Dauerausstellung nach modernen museologischen Gesichtspunkten überarbeitet und neu gestaltet. Künftig werden die Themenfelder Geld – Währung – Wirtschaft noch anschaulicher präsentiert.

Im Mai 2003 hat das Geldmuseum der OeNB den Betrieb aufgenommen. Hervorgegangen aus einem exklusiven privaten Schauraum, ist das Museum seither an vier Tagen in der Woche bei freiem Eintritt für die Öffentlichkeit zugänglich und wird jährlich von mehr als 10.000 Menschen besucht. Mit dem Geldmuseum leistet die OeNB einen wesentlichen Beitrag einerseits zur Erhaltung des geldhistorischen Erbes sowie andererseits bei der Vermittlung von Finanzwissen.

Heute denken die meisten Menschen beim Begriff „Geld“ an Banknoten und Münzen in der Geldbörse oder ihr Guthaben auf der Bank. Geld war und ist aber viel mehr. Aus den verschiedenen menschlichen Kulturen und Lebensweisen gingen unterschiedliche Geldformen hervor. So auch das älteste Stück der Ausstellung: eine bronzezeitliche Knopfsichel aus dem 14. Jahrhundert vor Christus. Der inhaltliche Bogen reicht vom Tauschhandel bis zu modernen digitalen Zahlungssystemen. Aber Geld ist nicht nur ein Tausch- und Zahlungsmittel, es hat auch eine Funktion als Wertmesser und Wertaufbewahrungsmittel.

Hier setzen auch die Aufgaben der OeNB an. In den rund 200 Jahren ihres Bestehens stand die Notenbank immer wieder vor neuen Herausforderungen. Zu ihren Hauptaufgaben gehört es, auf die die Sicherung der Preisstabilität zu sorgen. Mit ihrer zentralen Rolle bei der Prüfung und Analyse von Geschäftsbanken trägt sie überdies zur Gewährleistung der Finanzmarktstabilität bei. Ihre in der Öffentlichkeit bekanntesten Aufgaben sind aber nach wie vor die Versorgung der österreichischen Wirtschaft und Bevölkerung mit Bargeld und die Sicherstellung eines effizienten unbaren Zahlungsverkehrs. Außerdem veranlagt und verwaltet die OeNB die Währungsreserven, wickelt geldpolitische Geschäfte mit anderen Banken ab und stellt ein umfangreiches Statistikangebot zur Verfügung.

In der neuen Dauerausstellung liefern rund 250 Objekte aus den hauseigenen Sammlungen einen Überblick über die Geschichte des Geldes und die Aufgabenfelder der OeNB. Auf vielfachen Wunsch der Besucherinnen und Besucher sind neben den Euro-Banknoten nun auch wieder alle Schilling-Banknoten und eine größere Auswahl an Kronen-Banknoten zu sehen.

Erstmals gibt es auch einen Audioguide zur Dauerausstellung! Über die kostenlose Hearonymus-App auf Ihrem Smartphone ist der knapp 40-minütige Audioguide gratis verfügbar. Die App ist im Apple Store und bei Google Play kostenlos erhältlich.

Wir freuen uns, Sie ab 5. September 2018 im Geldmuseum in der OeNB-Hauptanstalt in Wien begrüßen zu dürfen.

Pressefotos zum Download:

https://www.oenb.at/Ueber-Uns/Geldmuseum/Ausstellungen/das-geld/bilde

rgalerie.html

Öffnungszeiten des Geldmuseums:

Dienstag und Mittwoch von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Donnerstag von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Freitag von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Samstag bis Montag, an Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember geschlossen

Eintritt frei, Führungen kostenlos

Adresse:

Oesterreichische Nationalbank, Geldmuseum, Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien

Weitere Informationen bzw. Fotos unter www.geldmuseum.at bzw. geldmuseum @ oenb.at,

Tel: (+43-1) 404 20-9222.

Rückfragen & Kontakt:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Armine Wehdorn

Geldmuseum

(+43-1) 404 20 -9210 oder -9222

geldmuseum @ oenb.at

www.geldmuseum.at



Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

(+43-1) 404 20-6900

christian.gutlederer @ oenb.at

www.oenb.at