Angelika Delen leitet Investment Consulting bei Mercer in Österreich (FOTO)

Wien (ots) - Seit 1. September 2018 leitet Angelika Delen als Head of Institutional & Distribution Clients, and Social Responsibility Investment (SRI) den neu geschaffenen Bereich Investment Consulting bei Mercer in Österreich. Dabei bringt sie neben ihrer Expertise aus dem Asset Management auch ihre Kompetenz rund um das Thema Nachhaltigkeit ein, insbesondere hinsichtlich der Faktoren Klima und Impact.

Angelika Delen ist studierte Betriebswirtin und verfügt über langjährige Erfahrung im Investment-Bereich. Vor ihrem Einstieg bei Mercer war sie bei Amundi Austria und davor in verschiedenen Funktionen bei Volksbank Investments, Falcon Europe und AIG Investments tätig.

"Die politischen Entwicklungen weltweit und ihre Auswirkungen auf den Kapitalmarkt sowie anhaltend niedrige Zinsen stellen institutionelle Anleger und Unternehmen in Österreich vor neue Herausforderungen. Daher war es für uns ein logischer Schritt, diese ab sofort mit einer eigenen Einheit zu unterstützen. Mit Angelika Delen haben wir dafür eine versierte und erfahrene Expertin an Bord geholt", sagt Josef Papousek, Geschäftsführer von Mercer in Österreich.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, mit dem Thema Nachhaltigkeit einen Akzent zu setzen. Der Aspekt ist schon heute stark gefragt und wird in den kommenden Jahren weiterhin an Bedeutung gewinnen", erklärt Angelika Delen.

Über Mercer (www.mercer.com)

Mercer bietet Beratung und digitale Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, die Anforderungen in den Bereichen Gesundheit, Wohlstand und Karriere in einer sich wandelnden Arbeitswelt zu erfüllen. Mit mehr als 23.000 Mitarbeitern in 44 Ländern ist Mercer in über 130 Ländern tätig. Mercer ist ein Tochterunternehmen der Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), dem führenden globalen Anbieter von professionellen Dienstleistungen zu den Themen Risiko, Strategie und HR. Mit einem Jahresumsatz von 14 Mrd. USD und fast 65.000 Mitarbeitern weltweit hilft Marsh & McLennan Companies seinen Kunden dabei, in einem immer dynamischeren und komplexeren Umfeld erfolgreich zu agieren. Zu Marsh & McLennan Companies gehören auch Marsh, Guy Carpenter und Oliver Wyman. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.mercer.at oder folgen Sie uns auf Twitter @Mercer.

Mercer Austria (www.mercer.at)

Mit mehr als 15 Expertinnen und Experten am Standort Wien zählt Mercer in Österreich zu den führenden Anbietern von Personalvorsorgeberatung, Investment Consulting und Lösungen sowie Beratung im Bereich Vergütungsmanagement.

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Informationen:

Vera Reuland

E-Mail: vera.reuland @ mercer.com

Tel.: +49 (0) 69 689778 552



Corinna Rygalski

E-Mail: corinna.rygalski @ mercer.com

Tel.: +43 (0) 1586 498 3100



Mercer (Austria) GmbH

Millennium Tower

Handelskai 94-96

1200 Wien



www.mercer.at